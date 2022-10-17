Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил победу россиянина Андрея Рублева на турнире Хихоне.

«Это коммерческий турнир. Выступают там теннисисты без гимна, без флага, а за свою фамилию. Это не про дух спорта. Государство готовит спортсмена, чтобы он представлял свою родину. Мы знаем, что последний раз сказал Бах, что он говорил в марте — спортсмены должны осудить СВО, предать свою страну, допустим, чтобы выступать на международных соревнованиях. Если ребята выступают, подписывали какие-то бумаги, значит. Я бы не стал восхищаться или радоваться этим победам. Это победа не российских спортсменов, а просто спортсменов коммерческого турнира», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее, 16 октября, Рублев в финале турнира в Хихоне (Испания) обыграл американца Себастьяна Корду со счетом 6:2, 6:3.

На данный момент россиянин занимает 9-е место в рейтинге ATP (3880 очков).