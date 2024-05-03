Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 12:30

Тэйлор Фритц — Андрей Рублев: смотреть трансляцию матча турнира в Мадриде

Фритц сыграет с Рублевым 3 мая на турнире ATP в Мадриде
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Теннисист Андрей Рублев.
Андрей Рублев.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Восьмая ракетка мира из России Андрей Рублев сыграет против американского теннисиста Тэйлора Фритца в полуфинале турнира в Мадриде. Их встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча Фритц — Рублев можно будет бесплатно и в прямом эфире в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Приводим следующие варианты — 1-я ссылка и 2-я ссылка.

Ранее, 1 мая, 26-летний Рублев победил испанца Карлоса Алькараса в четвертьфинале турнира в Мадриде — 4:6, 6:3, 6:2. 2 мая 26-летний Фритц, который является 13-й ракеткой мира, в трех сетах в 1/4 финала «мастерса» в Мадриде обыграл аргентинца Франсиско Черундоло — 6:1, 3:6, 6:3.

Теннис: новости и результаты матчей, рейтинги ATP и WTA, расписание и календарь турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Теннис
Андрей Рублев
Тэйлор Фритц
0
Читайте также
Медведев — о полученной в Мадриде травме: «Почувствовал, что мое бедро застопорилось, и я не мог бежать»
Российскому велогонщику Бугаенко включили гимн после победы в гонке в Италии
Брат Коломыцева назвал причину смерти спортсмена
Судья Карасев провалился, Семак жалуется на невезение, а армейцев спасет только победа в Кубке. Что произошло после матча ЦСКА - «Зенит»
Чубайс стал соорганизатором Центра российских исследований при вузе в Тель-Авиве
Врач назвал щадящим воздействие рома на печень по сравнению с другим алкоголем
Популярное видео
Сборная начала турне по городам и переворот в «Торпедо»
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Три клуба КХЛ сменили главных тренеров
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Сергей Бобровский — претендент на приз лучшему вратарю
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
Наместников получил шайбой в лицо, Овечкин вылетел
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Селиваненко о травме Медведева: «Играть в полную силу уже не получалось»

Медведев — о полученной в Мадриде травме: «Почувствовал, что мое бедро застопорилось, и я не мог бежать»