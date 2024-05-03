Тэйлор Фритц

Фритц сыграет с Рублевым 3 мая на турнире ATP в Мадриде

Восьмая ракетка мира из России Андрей Рублев сыграет против американского теннисиста Тэйлора Фритца в полуфинале турнира в Мадриде. Их встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча Фритц — Рублев можно будет бесплатно и в прямом эфире в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Приводим следующие варианты — 1-я ссылка и 2-я ссылка.

Ранее, 1 мая, 26-летний Рублев победил испанца Карлоса Алькараса в четвертьфинале турнира в Мадриде — 4:6, 6:3, 6:2. 2 мая 26-летний Фритц, который является 13-й ракеткой мира, в трех сетах в 1/4 финала «мастерса» в Мадриде обыграл аргентинца Франсиско Черундоло — 6:1, 3:6, 6:3.

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