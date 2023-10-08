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Сегодня, 08:09

Тиафо проиграл Сонего во втором круге «мастерса» в Шанхае

Руслан Минаев
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Американец Фрэнсис Тиафо (13-я ракетка мира) проиграл итальянцу Лоренцо Сонего (59-я ракетка мира) во втором круге турнира серии «мастерс» в Шанхае — 6:2, 2:6, 3:6.

Матч длился 1 час 48 минут и переносился на следующий день из-за дождя.

В третьем круге Сонего встретится с чилийцем Николасом Харри (22-я ракетка мира).

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Лоренцо Сонего (Италия) — Фрэнсис Тиафо (США, 10) — 2:6, 6:2, 6:3

Теннис
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