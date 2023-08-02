Тим встретится с Чжичжэнем во втором круге турнира в Кицбюэле

Сегодня, 00:49
Австриец Доминик Тим переиграл аргентинца Факундо Баньиса в первом круге турнира в Кицбюэле — 7:6 (7:3), 7:6 (8:6).
Следующим соперником аргентинского тенниситка будет китаец Чжан Чжичжэнь, выигравший у серба Душана Лайовича — 6:3, 6:2.
Кицбюэль (Австрия)
Турнир ATP Generali Open
Призовой фонд 562 815 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Доминик Тим (Австрия, WC) — Факундо Баньис (Аргентина, Q) — 7:6 (7:3), 7:6 (8:6)
Чжан Чжичжэнь (Китай) — Душан Лайович (Сербия, 7) — 6:3, 6:2