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Сегодня, 00:49

Тим встретится с Чжичжэнем во втором круге турнира в Кицбюэле

Евгений Козинов
Корреспондент
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Австриец Доминик Тим переиграл аргентинца Факундо Баньиса в первом круге турнира в Кицбюэле — 7:6 (7:3), 7:6 (8:6).

Следующим соперником аргентинского тенниситка будет китаец Чжан Чжичжэнь, выигравший у серба Душана Лайовича — 6:3, 6:2.

Кицбюэль (Австрия)

Турнир ATP Generali Open

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Доминик Тим (Австрия, WC) — Факундо Баньис (Аргентина, Q) — 7:6 (7:3), 7:6 (8:6)

Чжан Чжичжэнь (Китай) — Душан Лайович (Сербия, 7) — 6:3, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/kitzbuhel/2023/
Теннис
Доминик Тим
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