Шевченко вышел в третий круг турнира в Вашингтоне

Сегодня, 07:16
Российский теннисист Александр Шевченко выиграл во втором круге турнира в Вашингтоне. В трех сетах он переиграл американца Себастьяна Корду — 5:7, 7:6 (7:4), 6:4.
Матч продолжался 2 часа 27 минут. 22-летния россиянин 5 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету 23-летнего Корды 8 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 из 24 реализованных брейк-пойнтов.
Следующим соперником россиянина будет победитель матча Грегуар Баррер — Дэниэл Эванс.
Вашингтон (США)
Турнир ATP Citi Open
Призовой фонд 2 013 940 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Шевченко (Россия) — Себастьян Корда (США) — 5:7, 7:6 (7:4), 6:4