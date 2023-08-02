Шевченко вышел в третий круг турнира в Вашингтоне

Российский теннисист Александр Шевченко выиграл во втором круге турнира в Вашингтоне. В трех сетах он переиграл американца Себастьяна Корду — 5:7, 7:6 (7:4), 6:4.

Матч продолжался 2 часа 27 минут. 22-летния россиянин 5 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету 23-летнего Корды 8 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 из 24 реализованных брейк-пойнтов.

Следующим соперником россиянина будет победитель матча Грегуар Баррер — Дэниэл Эванс.

Вашингтон (США)

Турнир ATP Citi Open

Призовой фонд 2 013 940 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Шевченко (Россия) — Себастьян Корда (США) — 5:7, 7:6 (7:4), 6:4