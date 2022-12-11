Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

11 декабря, 15:54

Тони Надаль: «Я убежден, что 2023 год станет великим для Рафаэля»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Тони Надаль высказался о перспективах племянника Рафаэля Надаля в сезоне-2023.

«К счастью, лечение травмы ног, которую Надаль перенес после «Ролан Гаррос», дало желаемый эффект. Это был решающий шаг для продолжения его карьеры. К сожалению, травма живота помешала ему проявить себя с лучшей стороны во второй половине сезона. Я убежден, что 2023 год станет великим для Рафаэля. Там будет 8-10 игроков, которые будут бороться за большие титулы», — приводит Tennis World слова Тони Надаля.

Надаль является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема», обладателем «Золотого шлема». Также он выиграл рекордные 14 титулов на Открытом чемпионате Франции. Этот сезон 36-летний испанец завершил на 2-й строчке в турнирной таблице ATP.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Rafael_Nadal/125144/uncle-toni-2023-will-be-a-great-year-for-rafael-nadal-/
Теннис
Рафаэль Надаль
1
1
Читайте также
Щербакову номинировали на премию ISU Skating Awards. Дадут ли ей награду?
Помните Хорватию-1998? Вынесла немцев, могла не пустить в финал французов
СМИ узнали об ответе Кремля на потолок цен на российскую нефть
Великобритания ввела новые санкции против России
В правительстве прояснили влияние «умных» счетчиков на цену услуг ЖКХ
Что такое социальное предпринимательство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Фритц заявил, что у Медведева было преимущество в финале выставочного турнира

Зверев признался, что нервничал на выставочном турнире в Саудовской Аравии