Тони Надаль: «Я убежден, что 2023 год станет великим для Рафаэля»

Тони Надаль высказался о перспективах племянника Рафаэля Надаля в сезоне-2023.

«К счастью, лечение травмы ног, которую Надаль перенес после «Ролан Гаррос», дало желаемый эффект. Это был решающий шаг для продолжения его карьеры. К сожалению, травма живота помешала ему проявить себя с лучшей стороны во второй половине сезона. Я убежден, что 2023 год станет великим для Рафаэля. Там будет 8-10 игроков, которые будут бороться за большие титулы», — приводит Tennis World слова Тони Надаля.

Надаль является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема», обладателем «Золотого шлема». Также он выиграл рекордные 14 титулов на Открытом чемпионате Франции. Этот сезон 36-летний испанец завершил на 2-й строчке в турнирной таблице ATP.