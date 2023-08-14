Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 12:45

Турниры ATP с 14 по 20 августа: где сыграет Медведев, Рублев и другие

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен
На этой неделе запланирован один турнир ATP.

C 13 по 21 августа в Цинциннати, США состоится ATP Masters 1000 — турнир Western & Southern Open. Соревнования будут проходить в Мейсоне (Огайо, США) на хардовым кортах местного комплекса Lindner Family Tennis Center. Сетка участников в мужском одиночном разряде рассчитана на 56 теннисистов.

Среди российских теннисистов на турнир заявлены: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин. Среди топовых зарубежных игроков выступят Карлос Алькарас, Новак Джокович и другие.

Расписание Western & Southern Open:

13-14 августа.

Первый круг.

15 августа

Первый круг. Начало второго круга.

16 августа

Второй круг.

17 августа, четверг

Третий круг.

18 августа

Четвертьфиналы.

19 августа

Полуфиналы.

20 августа

Финал.

Официальных трансляций турнира в России не запланировано. Следить за ходом матчей и сетками турнира можно на сайте «СЭ», а также на портале Tennis TV.

Действующим победителем турнира является хорват Борна Чорич. Призовой фонд составляет 6 971 275 долларов.

Сетки теннисных турниров ATP в актуальном виде и результаты матчей в онлайн доступны на сайте «СЭ».

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Карлос Алькарас
Новак Джокович
Роман Сафиуллин
0
Читайте также
Марк Цукерберг не верит в бой с Илоном Маском: «Он несерьезен, пора двигаться дальше»
«Наши танцы — как «Москвич», прилепили шильдик, а своего ничего». Багин — о приостановке карьеры
Минпромторг выступил против законопроекта «о честной цене»
Несовершеннолетних россиянок продавали в сексуальное рабство в Бахрейн
МВД России объявило в розыск трех украинских генералов
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зверев вышел во второй круг парного турнира в Цинциннати