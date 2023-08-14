Турниры ATP с 14 по 20 августа: где сыграет Медведев, Рублев и другие

Сегодня, 12:45
C 13 по 21 августа в Цинциннати, США состоится ATP Masters 1000 — турнир Western & Southern Open. Соревнования будут проходить в Мейсоне (Огайо, США) на хардовым кортах местного комплекса Lindner Family Tennis Center. Сетка участников в мужском одиночном разряде рассчитана на 56 теннисистов.
Среди российских теннисистов на турнир заявлены: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин. Среди топовых зарубежных игроков выступят Карлос Алькарас, Новак Джокович и другие.
13-14 августа.
Первый круг.
15 августа
Первый круг. Начало второго круга.
16 августа
Второй круг.
17 августа, четверг
Третий круг.
18 августа
Четвертьфиналы.
19 августа
Полуфиналы.
20 августа
Финал.
Официальных трансляций турнира в России не запланировано. Следить за ходом матчей и сетками турнира можно на сайте «СЭ», а также на портале Tennis TV.
Действующим победителем турнира является хорват Борна Чорич. Призовой фонд составляет 6 971 275 долларов.
Сетки теннисных турниров ATP в актуальном виде и результаты матчей в онлайн доступны на сайте «СЭ».