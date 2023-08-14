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Сегодня, 18:11

Алькарас поздравил Синнера с победой на «мастерсе» в Торонто: «Я так рад за тебя»

Руслан Минаев
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Испанец Карлос Алькарас поздравил итальянца Янника Синнера с победой на турнире серии «мастерс» в Торонто.

21-летний теннисист в финале обыграл австралийца Алекса Де Минаура (6:4, 6:1).

«Ты заслужил это, Янник! Я так рад за тебя», — написал Алькарас в соцсети.

Синнер впервые в карьере победил на турнире ATP-1000. Ранее он дважды уступал в решающих играх — в финале Майами-2021 (проиграл Хуберту Хуркачу (6:7 (4:7), 4:6) и в финале Майами-2023 (проиграл Даниилу Медведеву (5:7, 3:6).

Алькарас после вылета из турнира в Торонто рассказал, что не очень доволен своей игрой.

Теннис
Карлос Алькарас
Янник Синнер
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