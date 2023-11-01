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Сегодня, 13:20

Янчук: «Наверное, никто не ожидал, что Сафиуллин сможет победить Алькараса»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что победа россиянина Романа Сафиуллина над испанцем Карлосом Алькарасом (6:3, 6:4) в матче второго круга «мастерса» в Париже стала большой сенсацией.

«Это, безусловно, очень приятная неожиданность, большая сенсация, — цитирует Янчука ТАСС. — Я не ожидал, да, наверное, никто не ожидал, что Роман сможет победить Алькараса. Видно, что Роман становится все более матерым игроком, и он показывает, что может играть на равных с любым игроком. Не думаю, что он будет постоянно обыгрывать Алькараса, но даже один раз победить такого игрока — дорогого стоит».

В следующем круге 26-летний Сафиуллин сыграет против соотечественника Карена Хачанова.

Источник: ТАСС
Виктор Янчук
Карлос Алькарас
Роман Сафиуллин
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