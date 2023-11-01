Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 12:00

Медведев — Димитров: смотреть трансляцию в прямом эфире (видео)

Медведев встретится с Димитровым во втором круге «мастерса» в Париже 1 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото AFP
Telegram Дзен

Третья ракетка мира Даниил Медведев встретится с болгарином Григором Димитровым во втором круге «мастерса» в Париже (Франция) 1 ноября, в среду. Ориентировочное время начала матча — 13.00 по московскому времени.

В России официальной трансляции не будет. Смотреть матч Медведев — Димитров можно бесплатно в социальной сети «ВКонтакте».

32-летний представитель Болгарии занимает 17-е место в мировом рейтинге. 27-летний российский теннисист — третья ракетка мира.

В истории очных противостояний лидирует россиянин — 6:2.

Теннисный турнир серии «мастерс» в Париже стартовал 30 октября и завершится 5 ноября. Общий призовой фонд — более 5,7 миллиона евро. Действующий обладатель титула — представитель Дании Хольгер Руне.

Теннис: мировой рейтинг, турниры, новости, статьи и фото в актуальном виде на сайте

Теннис
Григор Димитров
Даниил Медведев
0
Читайте также
Железный Майк, Хартли, головорезы из «Витязя». 50 самых важных канадцев в истории нашего хоккея
Главный редактор France Football отреагировал на слухи о победе Месси в голосовании за «Золотой мяч»
Премьер Италии признала отсутствие результатов контрнаступления ВСУ
Премьер Италии заявила о праве Украины на героизацию Бандеры
My?l Polska написала об отчаянном шаге главнокомандующего ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
Алькарас: «Сафиуллин меня нисколько не удивил. Я знал, что он играет на высоком уровне»
Сафиуллин — о победе над Алькарасом: «Мне удалось показать свой лучший теннис»
7 из 7! Сафиуллин прошел Алькараса в Париже, отыгравшись с двух брейков
Джокович: «На самом деле мы с Надалем не друзья»
«Не хочу, чтобы плечо болело всю оставшуюся жизнь». Теннисисты боятся стать инвалидами из-за мячей
Медведев идет на рекорд. Его не должны смущать поражения в финалах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дмитриева: «Сафиуллин оказался там, где должен был быть еще пять лет назад»