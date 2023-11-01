Медведев встретится с Димитровым во втором круге «мастерса» в Париже 1 ноября

Третья ракетка мира Даниил Медведев встретится с болгарином Григором Димитровым во втором круге «мастерса» в Париже (Франция) 1 ноября, в среду. Ориентировочное время начала матча — 13.00 по московскому времени.

В России официальной трансляции не будет. Смотреть матч Медведев — Димитров можно бесплатно в социальной сети «ВКонтакте».

32-летний представитель Болгарии занимает 17-е место в мировом рейтинге. 27-летний российский теннисист — третья ракетка мира.

В истории очных противостояний лидирует россиянин — 6:2.

Теннисный турнир серии «мастерс» в Париже стартовал 30 октября и завершится 5 ноября. Общий призовой фонд — более 5,7 миллиона евро. Действующий обладатель титула — представитель Дании Хольгер Руне.

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