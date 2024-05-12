Янчук — о поражении Надаля в Риме: «Более молодые не стоят на месте, и так происходит всегда»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мнением о поражении испанца Рафаэля Надаля поляку Хуберту Хуркачу в матче второго круга турнира в Риме (1:6, 3:6).

«Возвращение Надаля в тур — это явление заметное, это большая величина в нашем виде спорта, один из лучших игроков в истории. Он может обыгрывать на классе многих соперников, но, когда попадаются молодые, физически крепкие игроки, как Хуркач, ему очень трудно. Все-таки возраст уже не тот, нет той скорости и мощи. Более молодые не стоят на месте, и так происходит всегда», — приводит слова Янчука ТАСС.

Ранее Надаль оценил свои шансы выступить на «Ролан Гаррос-2024».

В следующем раунде соревнований Хуркач сыграет с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри, занимающим 25-е место в рейтинге ATP. Матч состоится 13 мая.