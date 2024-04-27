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Сегодня, 15:02

Синнер вышел в третий круг турнира в Мадриде, обыграв Сонего

Янник Синнер.
Фото Global Look Press
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Итальянский теннисист Янник Синнер победил своего соотечественника Лоренцо Сонего в матче второго круга турнира в Мадриде — 6:0, 6:3.

Игра продолжалась 1 час 10 минут. На счету 2-й ракетки мира 2 подачи навылет, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7. Его соперник оформил 1 эйс, допустил 1 двойную и не заработал ни одного брейка.

В следующем круге Синнер сыграет с победителем встречи Павел Котов (Россия) — Джордан Томпсон (Австралия).

Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 877 020 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг

Янник Синнер (Италия, 1) Лоренцо Сонего (Италия) 6:0, 6:3

Теннис
Янник Синнер
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Циципас уступил 118-й ракетке мира во втором круге турнира в Мадриде