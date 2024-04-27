Синнер вышел в третий круг турнира в Мадриде, обыграв Сонего

Итальянский теннисист Янник Синнер победил своего соотечественника Лоренцо Сонего в матче второго круга турнира в Мадриде — 6:0, 6:3.

Игра продолжалась 1 час 10 минут. На счету 2-й ракетки мира 2 подачи навылет, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7. Его соперник оформил 1 эйс, допустил 1 двойную и не заработал ни одного брейка.

В следующем круге Синнер сыграет с победителем встречи Павел Котов (Россия) — Джордан Томпсон (Австралия).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Янник Синнер (Италия, 1) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:0, 6:3