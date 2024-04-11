Синнер в двух сетах обыграл Штруффа и вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло

Итальянский теннисист Янник Синнер победил немца Яна-Леннарда Штруффа в третьем круге «мастерса» в Монте-Карло. Матч завершился со счетом 6:4, 6:2. Спортсмены провели на корте 1 час 18 минут. 2-я ракетка мира Синнер 3 раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету 25-й ракетки мира Штруффа 4 эйса, 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 1. В четвертьфинале турнира Синнер сыграет с победителем матча Хольгер Руне (Дания, 7) — Григор Димитров (Болгария, 9). Монте-Карло (Монако) Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters Призовой фонд 5 950 575 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Третий круг Янник Синнер (Италия, 2) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:4, 6:2