Ручка от Бублика. Фантастический трюк бывшего россиянина на турнире в Майами стал хитом

Теннисист из Казахстана успешно выполнил сложнейший удар, но счастья ему это не принесло.

Бывший российский, а ныне казахстанский теннисист Александр Бублик в последнее время не блещет на корте в плане результатов, зато по-прежнему привлекает внимание своими зрелищными трюками. И на турнире серии «мастерс» в Майами, в первом круге против американца Джей-Джея Вульфа, он вновь сотворил шедевр — перевернул ракетку и ручкой попал мячом в корт. Правда, помимо восторга публики этот сложнейший теннисный трюк ничего Александру не принес — розыгрыш к тому моменту он уже проиграл, да и во второй круг выйти не смог.

Настоящий шоумен

Эпизод произошел во втором сете при счете 7:5, 5:3, 15:0 в пользу Джей-Джея на подаче Вульфа. Американец нанес неплохой удар под «лево» вышедшему к сетке Бублику, тот достал мяч, но обработал его не слишком удачно, накинув набегающему к сетке сопернику. На следующий удар Вульфа Саша успел отреагировать, вот только мяч полетел не на сторону оппонента, а вверх. Другой теннисист, наверное, не стал бы наблюдать за свободным и грустным падением теннисного снаряда и, понурив голову, отправился бы к линии приема.

Вот только Бублик особенный, настоящий шоумен. Игрок мгновенно сориентировался, схватил ракетку за струнную поверхность и нанес эффектный удар ободом, попав в открытую часть корта. Надо отдать должное Вульфу, он тоже подыграл — поднял руки и бросился закрывать сетку. Публика после удара теннисиста из Казахстана взревела от восторга, сам он довольно заулыбался, явно подняв себе настроение во время неудачного матча. Но гейм, а с ним и сет с матчем (5:7, 3:5) вскоре проиграл.

При этом шансы на победу по ходу встречи у него были неплохие: при счете 4:4 в первой партии Бублик сделал брейк и подавал на партию. Но не справился, позволил Вульфу сделать обратный брейк, выиграть еще два гейма подряд, а с ними и сет, после чего довести матч до победы. А Александр уже на втором «мастерсе» подряд вылетел на самом старте — в Индиан-Уэллсе двумя неделями ранее он уступил Ву Тун-Лину из Китайского Тайбэя в первом круге — 4:6, 4:6. Да и вообще американская гастроль у игрока явно не задалась, пусть между «мастерсами» он и дошел до четвертьфинала «суперчелленджера» в Финиксе, где проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу 4:6, 6:3, 4:6.

Александр Бублик. Фото Reuters

Попытка № 2

Кстати, Бублик уже второй раз за несколько месяцев пробует исполнить этот теннисный трюк, который можно назвать элементом ультра-си. Впервые Александр совершил удар ручкой в финале турнира во французском Меце 26 сентября 2022 года против итальянца Лоренцо Сонего. Причем пробил так на брейк-пойнте соперника при 1:3, 40:40 во втором сете — попасть в корт удалось, хотя розыгрыш Бублик проиграл и был освистан публикой. Зрители, видимо, посчитали подобные действия отказом от борьбы. Тот финал, кстати, игрок из Казахстана проиграл 6:7, 2:6 и с тех пор до решающих матчей не доходил. С октября по февраль он проиграл десять матчей подряд, сумев прервать черную полосу только в Марселе, когда в первом круге справился с сербом Филипом Краиновичем.

«Возможно, 10 месяцев назад я бы такое не сказал, но сейчас каждая победа имеет значение. Для меня это все равно что выиграть «Большой шлем», — заявил тогда счастливый Бублик. На турнире в Марселе он дошел до полуфинала, уступив там поляку Хуберту Хуркачу. Потом добрался и до второго круга в Дубае, где проиграл россиянину Даниилу Медведеву. Казалось, он постепенно набирает форму, однако поездка в Америку получилась провальной. По ее итогам уже очевидно, что Бублик вылетит из топ-50 рейтинга ATP. Сейчас он находится на 48-й строчке, но после турнира в Майами в лучшем случае откатится на 52-е место, а то и подальше.

К тому же ближайшие перспективы игрока туманны, поскольку впереди экс-россиянина ждет самый ненавистный теннисный период в году — грунтовый сезон. В своей нелюбви к грунтовому покрытию Бублик публично признавался очень часто. Порой даже в не самых приличных выражениях.