Восходящие звезды российского тенниса объявили о помолвке. Они заметно прибавили, когда начали встречаться

Анастасия Потапова и Александр Шевченко готовятся к свадьбе.

В российском теннисе скоро может официально появиться новая супружеская пара. Анастасия Потапова и Александр Шевченко в социальных сетях объявили о помолвке. Они выложили совместное фото, на котором Анастасия позирует с обручальным кольцом на безымянном пальце. Потапова и Шевченко вместе не так и давно, зато после начала отношений результаты влюбленных дружно пошли в году. Анастасия почти добралась до топ-20 рейтинга WTA, а Александр пробился в топ-100 рейтинга ATP.

Взлет Потаповой

Потапова и Шевченко считаются восходящими звездами российского тенниса. Причем Анастасия в начале нынешнего сезона и вовсе была лучшей из россиянок в чемпионской гонке. Прежде всего, благодаря титулу в австрийском Линце, который стал для нее вторым в карьере на уровне WTA — первый был в Стамбуле в 2022-м. Вообще Потаповой с юных лет прочили блестящую карьеру, сравнивая даже с Марией Шараповой. В 15 лет она выиграла юниорский Уимблдон, обыграв в финале украинку Даяну Ястремскую, а уже в 16 вовсю пробовала себя среди взрослых. В 17 Анастасия дважды добралась до финалов на уровне WTA — в Москве и в Ташкенте, и впервые завершила год в топ-100.

Однако затем прогресс замедлился. Закрепиться в топ-50 россиянке удалось лишь в прошлом году, а в нынешнем она вышла на новый уровень благодаря классному началу сезона. Причем обыгрывала Потапова очень сильных соперниц. На пути к титулу в Линце Анастасия, в частности, победила в полуфинале будущую чемпионку Уимблдона Маркету Вондроушову из Чехии, а затем дважды подряд — в Майами и в Штутгарте побеждала свежеиспеченную чемпионку US Open Кори Гауфф из США. В Майами она, кстати, добралась до четвертьфинала, а в Штутгарте — до полуфинала. После «Ролан Гаррос» Потапова поднялась на 21-ю строчку рейтинга. Вот только к настоящему моменту чуть сбавила обороты, и сейчас идет 27-й. Хотя чуть больше недели назад в Сан-Диего обыграла еще одну теннисистку топ-10 — Онс Жабер из Туниса.

Александр Шевченко. Фото Global Look Press

Взлет Шевченко

Шевченко за карьеру добился пока не столь впечатляющих результатов. Ему тоже 22 года — и он за явным преимуществом самый молодой из россиян в первой сотни рейтинга. Если Потапова как теннисистка выросла в России, то Шевченко после небольшого периода тренировок в Ростове-на-Дону отправился в Австрию к известному специалисту Гюнтеру Бреснику, в свое время плодотворно работавшему с Домиником Тимом. Причем Александр до сих пор, можно сказать, находится «под крылышком» Бресника, продолжая совершенствовать свои теннисные навыки.

Нынешний год он начал только 154-м, а в топ-100 Шевченко впервые пробился в апреле 2023-го. Мало того, в сентябре уже поднялся на 83-ю строчку. Что для сверхконкурентного мужского тура — весьма стремительный прогресс. В начале сезона Александр взял титул на «челленджере» на Тенерифе, затем дошел до финала на «суперчелленджере» в Финиксе, где попутно обыграл француза Гаэля Монфиса и итальянца Маттео Берреттини и выиграл «челленджер» в Мадриде. Затем серия сильных результатов продолжилась уже на «мастерсах» — в Мадриде и Риме молодой россиянин добирался из квалификации до третьего круга. Правда, в последние месяцы Александр играет не столь впечатляюще, но держится 86-м в рейтинге.

Анастасия Потапова. Фото AFP

Следующий шаг в отношениях

Потаповой в недавнем прошлом приписывали отношения с венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем — особенно после того, как на Открытом чемпионате Австралии Анастасию заметили в боксе Мартона. Однако сама Потапова уверяла, что они просто очень хорошие друзья. Что ж, ее сердце действительно покорил не 31-летний венгр, а ровесник-соотечественник. Как рассказывала теннисистка, они с Шевченко были знакомы с девяти лет, постоянно пересекались на разнообразных юниорских турнирах, но только после Australian Open-2022 поняли — их отношения больше, чем дружба.

Александр, в частности, прилетел поболеть за возлюбленную в Линц, причем смотрел как обычный зритель, а не из бокса подруги — свои отношения теннисисты еще скрывали, возможно, проверяя свои чувства. Хотя ближе к концу февраля 2023-го Потапова дала понять, что ее молодой человек — спортсмен и вскоре все прояснится.

Так и произошло, Анастасия и Александр рассказали, что являются парой, не забыв и про подробности своего романа. Теперь же они готовятся к новому этапу отношений — совместное фото с обручальным кольцом они подписали для недогадливых смайликами «сердечко», «обручальное кольцо» и «знак бесконечности». Не исключено, что влюбленные благодаря помолвке еще прибавят в теннисном плане — их потенциал позволяет претендовать на куда более высокие места, чем они сейчас занимают.