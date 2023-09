«Я больше смеялся». Рублев выиграл экспериментальный турнир, пропустив суперудар от Монфиса

Восьмиминутные четверти, интервью во время матчей, прозвища вместо имен.

Андрей Рублев впервые принял участие в турнирах серии Ultimate Tennis Showdown (UTS), основанной в 2020 году известным тренером Патриком Муратоглу и бизнесменом Алексом Попыриным, отцом Алексея Попырина, в ответ на срыв теннисного сезона из-за пандемии коронавируса. На этот раз восемь топ-теннисистов, включая двух представителей топ-10 (Рублев и Каспер Рууд), собрались во Франкфурте, чтобы выявить сильнейшего по экспериментальным правилам.

Четыре 8-минутные четверти вместо классических геймов (теннисисты поочередно подают по две подачи). В розыгрышах нет ни вторых подач, ни правила попадания подачи в сетку. А при счете 2:2 играется дополнительная четверть «внезапной смерти» — в которой нужно просто выиграть два очка подряд. Еще теннисисты могут использовать специальные карточки. Например, чтобы следующее очко стоило не один балл, а три. Или отобрать у соперника вторую подачу. Также во время матчей можно свободно общаться со своим тренером, а интервью берутся между четвертями.

Вслед за Павлюченковой

Это был уже седьмой турнир UTS. Ранее из россиян в нем принимали участие только Даниил Медведев и Анастасия Павлюченкова. Финалистка «Ролан Гаррос» — 2021 сыграла UTS-2, который проходил в академии Муратоглу недалеко от Ниццы. И если в мужском турнире было восемь игроков (в финале Александр Зверев одолел Феликса Оже-Альяссима), то у женщин состоялось всего три матча. В полуфинале Павлюченкова обыграла Онс Жабер (16:14, 15:10, 16:10), в финале была сильнее Ализе Корне, в четверти «внезапной смерти» (16:8, 12:11, 11:14, 9:16, 3:1). После этого женских турниров UTS больше не проводилось.

Анастасия Павлюченкова. Фото USA Today Sports

Интересно, что в турнирах Муратоглу и Попырина к игрокам обращаются по прозвищам, а не по именам: Маттео The Hammer (Молот) Берреттини, Анастасия The Thunder (Гром) Павлюченкова, Даниил The Chessmaster (Гроссмейстер) Медведев... Чемпион US Open-2021 принял участие в UTS-4 в той же академии Муратоглу, но, в отличие от Насти, не смог взять титул. В группе Даниил выиграл у Фабио Фоньини, но уступил Тэйлору Фритцу и Корентену Муте. Они же потом и сыграли в финале, где сильнее оказался представитель Франции.

После двухлетнего отсутствия UTS вернулся в июле 2023 года с серией из трех мероприятий, кульминацией которых станет Grand Final в конце сезона. Первый из серии, UTS-5, прошел в спортивном парке Dignity Health в Лос-Анджелесе и стал первым мероприятием, которое проводилось за пределами Европы (победил Ву Ибин). На UTS-6 во Франкфурте приехал Андрей Рублев. Шестая ракетка мира смог выйти из группы благодаря победам над Кристофером Юбенксом и Гаэлем Монфисом (уступил Диего Шварцману).

Матч с Монфисом запомнился не только великолепным танцем «Ла Монфа», но и его космическим ударом. Гаэль так круто принял подачу Андрея, что россиянин схватился за голову. «Это один из лучших ударов в моей карьере. Андрей мне немного помог, спасибо большое», — делился своими эмоциями между четвертями экс шестая ракетка мира.

В полуфинале «Рубло» одолел Бенуа Мятежника Пэра (21:8, 14:13, 17:13), а в решающем матче — Григора G-Unit Димитрова (14:13, 12:17, 11:10, 17:16). Все свои четверти Андрей выиграл в одно очко. «Определенно, в финале удача была на моей стороне. Когда разыгрывается решающее очко, никогда не знаешь, как лягут карты, — просто выигрывает тот, кому больше повезет. У Григора я выиграл три четверти именно в решающем розыгрыше, а это большая удача».

Андрей Рублев. Фото AFP

Прибавить в скорости

На этой неделе Андрей сыграет в Ванкувере за сборную Европы в Кубке Лэйвера. Компанию ему составят Хольгер Руне, Каспер Рууд, Стефанос Циципас, Хуберт Хуркач и Гаэль Монфис. В сборную мира вошли Тэйлор Фритц, Фрэнсис Тиафу, Томми Пол, Феликс Оже-Альяссим, Франсиско Серундоло и Бен Шелтон.

Отметим, что Рублев выступит на этом показательном турнире второй раз в карьере. В 2021 году в Бостоне россиянин выиграл три матча из трех. В одиночке у Диего Шварцмана, а в паре со Зверевым — у Изнера/Шаповалова и Опелки/Шаповалова (сборная мира тогда была разгромлена со счетом 14:1). В прошлом году Кубок Лэйвера проходил в Лондоне, и туда наших теннисистов не позвали, что вызвало очень много споров.

В этот раз Рублева игнорировать не стали. Андрей проводит один из лучших сезонов в карьере: выиграл «мастерс» в Монте-Карло, дошел до трех четвертьфиналов турниров «Большого шлема». «Конечно, хотелось бы пройти дальше, постараться выйти в полуфинал, но три четвертьфинала на четырех «Шлемах» — это пока мой лучший результат. В чем-то я по-прежнему могу прибавить. В физическом плане я могу быть еще быстрее... Большинство парней из топ-10 быстрее меня. Более тяжелые мячи, доставать мячи из более сложных точек, плюс психология — вот главное на этом уровне».