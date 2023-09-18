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Сегодня, 16:00

«Я больше смеялся». Рублев выиграл экспериментальный турнир, пропустив суперудар от Монфиса

Андрей Рублев стал победителем выставочного турнира UTS во Франкфурте
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Теннисист Андрей Рублев
Андрей Рублев.
Фото Reuters
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Восьмиминутные четверти, интервью во время матчей, прозвища вместо имен.

Андрей Рублев впервые принял участие в турнирах серии Ultimate Tennis Showdown (UTS), основанной в 2020 году известным тренером Патриком Муратоглу и бизнесменом Алексом Попыриным, отцом Алексея Попырина, в ответ на срыв теннисного сезона из-за пандемии коронавируса. На этот раз восемь топ-теннисистов, включая двух представителей топ-10 (Рублев и Каспер Рууд), собрались во Франкфурте, чтобы выявить сильнейшего по экспериментальным правилам.

Четыре 8-минутные четверти вместо классических геймов (теннисисты поочередно подают по две подачи). В розыгрышах нет ни вторых подач, ни правила попадания подачи в сетку. А при счете 2:2 играется дополнительная четверть «внезапной смерти» — в которой нужно просто выиграть два очка подряд. Еще теннисисты могут использовать специальные карточки. Например, чтобы следующее очко стоило не один балл, а три. Или отобрать у соперника вторую подачу. Также во время матчей можно свободно общаться со своим тренером, а интервью берутся между четвертями.

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Вслед за Павлюченковой

Это был уже седьмой турнир UTS. Ранее из россиян в нем принимали участие только Даниил Медведев и Анастасия Павлюченкова. Финалистка «Ролан Гаррос» — 2021 сыграла UTS-2, который проходил в академии Муратоглу недалеко от Ниццы. И если в мужском турнире было восемь игроков (в финале Александр Зверев одолел Феликса Оже-Альяссима), то у женщин состоялось всего три матча. В полуфинале Павлюченкова обыграла Онс Жабер (16:14, 15:10, 16:10), в финале была сильнее Ализе Корне, в четверти «внезапной смерти» (16:8, 12:11, 11:14, 9:16, 3:1). После этого женских турниров UTS больше не проводилось.

Теннисистка Анастасия Павлюченкова
Анастасия Павлюченкова.
Фото USA Today Sports

Интересно, что в турнирах Муратоглу и Попырина к игрокам обращаются по прозвищам, а не по именам: Маттео The Hammer (Молот) Берреттини, Анастасия The Thunder (Гром) Павлюченкова, Даниил The Chessmaster (Гроссмейстер) Медведев... Чемпион US Open-2021 принял участие в UTS-4 в той же академии Муратоглу, но, в отличие от Насти, не смог взять титул. В группе Даниил выиграл у Фабио Фоньини, но уступил Тэйлору Фритцу и Корентену Муте. Они же потом и сыграли в финале, где сильнее оказался представитель Франции.

После двухлетнего отсутствия UTS вернулся в июле 2023 года с серией из трех мероприятий, кульминацией которых станет Grand Final в конце сезона. Первый из серии, UTS-5, прошел в спортивном парке Dignity Health в Лос-Анджелесе и стал первым мероприятием, которое проводилось за пределами Европы (победил Ву Ибин). На UTS-6 во Франкфурте приехал Андрей Рублев. Шестая ракетка мира смог выйти из группы благодаря победам над Кристофером Юбенксом и Гаэлем Монфисом (уступил Диего Шварцману).

Матч с Монфисом запомнился не только великолепным танцем «Ла Монфа», но и его космическим ударом. Гаэль так круто принял подачу Андрея, что россиянин схватился за голову. «Это один из лучших ударов в моей карьере. Андрей мне немного помог, спасибо большое», — делился своими эмоциями между четвертями экс шестая ракетка мира.

В полуфинале «Рубло» одолел Бенуа Мятежника Пэра (21:8, 14:13, 17:13), а в решающем матче — Григора G-Unit Димитрова (14:13, 12:17, 11:10, 17:16). Все свои четверти Андрей выиграл в одно очко. «Определенно, в финале удача была на моей стороне. Когда разыгрывается решающее очко, никогда не знаешь, как лягут карты, — просто выигрывает тот, кому больше повезет. У Григора я выиграл три четверти именно в решающем розыгрыше, а это большая удача».

Теннисист Андрей Рублев
Андрей Рублев.
Фото AFP

Прибавить в скорости

На этой неделе Андрей сыграет в Ванкувере за сборную Европы в Кубке Лэйвера. Компанию ему составят Хольгер Руне, Каспер Рууд, Стефанос Циципас, Хуберт Хуркач и Гаэль Монфис. В сборную мира вошли Тэйлор Фритц, Фрэнсис Тиафу, Томми Пол, Феликс Оже-Альяссим, Франсиско Серундоло и Бен Шелтон.

Отметим, что Рублев выступит на этом показательном турнире второй раз в карьере. В 2021 году в Бостоне россиянин выиграл три матча из трех. В одиночке у Диего Шварцмана, а в паре со Зверевым — у Изнера/Шаповалова и Опелки/Шаповалова (сборная мира тогда была разгромлена со счетом 14:1). В прошлом году Кубок Лэйвера проходил в Лондоне, и туда наших теннисистов не позвали, что вызвало очень много споров.

В этот раз Рублева игнорировать не стали. Андрей проводит один из лучших сезонов в карьере: выиграл «мастерс» в Монте-Карло, дошел до трех четвертьфиналов турниров «Большого шлема». «Конечно, хотелось бы пройти дальше, постараться выйти в полуфинал, но три четвертьфинала на четырех «Шлемах» — это пока мой лучший результат. В чем-то я по-прежнему могу прибавить. В физическом плане я могу быть еще быстрее... Большинство парней из топ-10 быстрее меня. Более тяжелые мячи, доставать мячи из более сложных точек, плюс психология — вот главное на этом уровне».

Теннис
Андрей Рублев
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