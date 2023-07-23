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Сегодня, 17:45

Рублев уничтожил Рууда в финале. Андрей выдал великолепный турнир на грунте

Андрей Рублев выиграл турнир ATP в шведском Бостаде
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
Андрей Рублев и Каспер Рууд.
Фото Global Look Press
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Есть 14-й титул в карьере и второй в этом сезоне.

Nordea Open. Финал
Андрей Рублев (Россия) — Каспер Рууд (Норвегия) — 7:6 (7:3), 6:0

Россиянин Андрей Рублев обыграл норвежца Каспера Рууда в финале турнира ATP-250 в Бостаде. Игра длилась всего полтора часа, а вторую партию наш теннисист смог выиграть с сухим счетом. Это 14-й титул в карьере Рублева, второй в этом сезоне и пятый на грунте. В понедельник он максимально близко приблизится к шестой строчке рейтинга. От Хольгера Руне его будет отделять менее 100 очков.

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Перерывы на дождь

Андрей Рублев после удачного выступления на Уимблдоне, где он дошел до четвертьфинала и сумел отобрать сет у финалиста Новака Джоковича, вернулся на грунт. Турнир в Бостаде проходит именно на этом покрытии (что не совсем логично, учитывая, что сезон продолжится на харде). На пути к финалу турнира в Швеции Андрей победил соотечественника Павла Котова (6:3, 7:6), немца Александра Зверева (6:2, 6:3) и прошлогоднего победителя аргентинца Франчиско Серундоло (7:6, 6:7, 6:3). Матч c Серундоло был максимально сложным и продолжался почти три часа.

В финале же Андрей должен был встретиться с Каспером Руудом, который также уже успел взять титул в Бостаде в 2021 году (переиграв тогда в финале другого аргентинца — Федерико Кориа). В этот раз в борьбе за трофей норвежец прошел россиянина Александра Шевченко (6:2, 6:4), австрийца Себастьяна Офнера (6:3, 6:4) и итальянца Лоренцо Музетти (6:3, 7:5). Полуфинал у Рууда вышел менее энергозатратным, поэтому большинство экспертов считали фаворитом решающего матча именно вице-чемпиона двух последних «Ролан Гаррос».

Андрей Рублев и Каспер Рууд.
Фото Global Look Press

По личным встречам россиянин был впереди (5:2), но две последние встречи остались за норвежцем. Причем дважды Рууд переигрывал Рублева на Итоговом турнире ATP: в ноябре 2021-го в группе, а на следующий год в полуфинале. Также важно отметить, что для Рублева это был уже пятый финал турнира ATP в этом году. Ранее седьмая ракетка мира взял «мастерс» в Монте-Карло (победил Хольгера Руне), а также проиграл решающие матчи в Дубае (в соперниках — Даниил Медведев), Галле (Александр Бублик) и Баня-Луке (Душан Лайович). Для Рууда это был третий финал в 2023-м. Помимо неудачи на французском «мейджоре» (безоговорочное поражение от Джоковича) Каспер взял титул в Эшториле, переиграв Миомира Кецмановича.

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Первые геймы стартовой партии, казалось, подтвердили за Руудом статус фаворита. Норвежец дважды уверенно брал свою подачу и завязывал серьезную борьбу на приеме. Например, четвертый гейм продолжался 8 минут, но Рублев все-таки не позволил противнику выйти вперед (2:2). Зато взял подачу Каспера с первого же брейк-пойнта. Отличная игра на задней линии и несколько невынужденных ошибок норвежца позволили россиянину выйти вперед и закрепить преимущество (4:2). Рууд ответил на это двумя идеальными геймами. Сначала не позволил Андрею развить успех, а затем заработал свой первый брейк-пойнт за счет активной игры у сетки. И тут же его реализовал (4:4).

В девятом гейме Рууд повел 40:0, но Рублев выиграл три розыгрыша подряд. В этот момент пошел дождь, и показалось, что матч будет прерван. Однако перерыв занял всего несколько минут — под овации болельщиков теннисисты вернулись на корт и выдали прекрасную развязку первого сета. Андрей заработал два брейк-пойнта, но на этот раз выйти вперед не получилось. В решающем розыгрыше норвежцу очень помог трос сетки. Рублева это не расстроило. Он сверхуверенно сравнял счет, вновь показав почти образцовую игру на задней линии (5:5). После этого матч снова прервался, на этот раз на 10 минут.

Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

Еще одна «баранка»

После перерыва Рууд обеспечил минимум тай-брейк, выиграв довольно тяжелый гейм, состоявший исключительно из затяжных розыгрышей. Рублев сравнял счет более уверенно. В этим минуты казалось, что Андрей превосходит противника и должен забирать партию. Так и получилось. Россиянин был гораздо острее норвежца на тай-брейке, очень круто принимал, особенно при счете 5:2, сделав выдающийся перевод вдоль линии.

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Рууд по делу проиграл концовку первого сета. При этом мало кто ожидал, что норвежец после такого буквально развалится. Рублев сделал быстрый брейк и дважды взял свою подачу под ноль (3:0). В четвертом гейме Каспер попытался навязать борьбу, но вновь проиграл свою подачу, — 4:0 спустя 10 минут после начала второго сета. Завладев таким преимуществом, Андрей, видимо, немного потерял концентрацию. Рууд получил два брейк-пойнта (40:15) и шанс перевернуть игру, но тут россиянин включился на полную. Классно выиграл два мяча, а на тай-брейке попал в линию при переводе с бэкхенда. Везет сильнейшим. После этого Каспер понял, что дальше бороться уже бессмысленно. Хотя поддержка у норвежца была колоссальная. Болельщики заметно сильнее поддерживали Рууда.

Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

— Я провел очень и очень хороший матч, — подчеркнул Рублев на церемонии награждения. — Я был предельно мотивирован, реализовал почти все свои шансы. В какой-то момент закрывал глаза и просто бил по мячу. Главное, что попадал в корт. Каспер — очень сильный соперник, обыграть его приятно.

Андрей во второй раз в карьере повесил своему сопернику по финалу «баранку». В апреле прошлого года он выиграл решающую партию у Джоковича в Белграде.

Теннис
Андрей Рублев
Каспер Рууд
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