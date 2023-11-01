Женщины превращают Зверева в уголовника. Репутация звезды тенниса рушится на глазах

Олимпийскому чемпиону грозит штраф в 450 тысяч евро за избиение матери своего малолетнего ребенка.

Выступление бывшей второй ракетки мира Александра Зверева на «мастерсе» в Париже омрачено новой порцией обвинений в адрес 26-летнего теннисиста из Германии. Вернее, обвинения в семейном насилии старые — о том, что бывшая девушка олимпийского чемпиона Бренда Патеа намерена засудить звездного спортсмена, стало известно еще в июле. Однако теперь в деле наметились подвижки. Окружной суд Берлина принял решение оштрафовать Александра на 450 тысяч евро за «физическое насилие над женщиной и причинение вреда ее здоровью». Адвокаты Зверева подали апелляцию, так что решение пока не вступило в силу. Почти наверняка сумма штрафа в дальнейшем будет снижена. Однако дело не в деньгах, которые для топ-игрока не кажутся неподъемными, а том, что новый виток скандала закрепляет за немцем репутацию абьюзера, что очень плохо для его карьеры.

Несвоевременный скандал

Бренда Патеа вошла в когорту немецких селебрити в 2017 году благодаря участию в кастинг-шоу «Топ-модель по-немецки». В 2019-м стало известно о ее романе с Александром Зверевым, который к тому времени завершил свои токсичные отношения с подругой детства Ольгой Шарыповой. В конце 2020-го Бренда и Александр расстались, причем женщина потом уверяла, что теннисист бросил ее на пятом месяце беременности. В марте 2021-го Патеа родила Звереву дочь. Спортсмен утверждал, что планирует участвовать в воспитании, но бывшая модель заявила, что не общается с бывшим. В октябре 2021-го Бренда подала заявление на спортсмена, которое связано с семейным насилием, якобы имевшим место в мае 2020-го (то есть еще то того, как женщина забеременела).

Бренда Патеа и Александр Зверев. Фото Соцсети

Почему между избиением и заявлением прошло целых полтора года, адвокаты модели не уточняют. Кроме того, привлеченной стороной защиты эксперт — профессор Михаэль Цокос -заявил в суде, что в показаниях Патеа имеются «существенные несоответствия, которые не понятны с судебно-медицинской точки зрения». И это может свидетельствовать о том, что «события, на которых настаивает заявительница, практически невозможны». Тем не менее суд встал на сторону Бренды. Вообще, в Германии по таким делам действует практика ускоренного рассмотрения, и наказание для абьюзеров очень суровое. Так что Зверев легко отделался. При этом его адвокаты жалуются, что «о справедливом вердикте не может быть и речи», поскольку конфликт приобрел публичный характер.

По словам представителей теннисиста, обвинения основаны исключительно на словах предполагаемой жертвы. И действительно, спустя три с половиной года разобраться, кто прав, а кто виноват, в ситуации, касающейся личной жизни, очень сложно. Очевидно одно: Александр и его девушка расстались по-плохому. Зверев не извлек уроки из прошлого скандала с Ольгой Шарыповой, и теперь вполне логично, его новая бывшая пытается воспользоваться неоднозначной репутацией игрока для того, чтобы добиться он него максимальной компенсации и как можно сильнее навредить его карьере. В разгар предыдущего скандала с абьюзом Зверев выступал на корте довольно успешно — в 2021-м он выиграл Олимпиаду, итоговый турнир и два «мастерса». Однако сейчас в карьере Александра спад — он рухнул на девятую строчку рейтинга, и новый виток скандала сейчас очень не в тему.

Александр Зверев. Фото AFP

Русский след

Зверев — сын Александра Зверева-старшего, бывшего теннисиста сборной России, который в 1991 году уехал на ПМЖ в Германию. Бывший второй номер мирового рейтинга родился в Гамбурге и неоднократно говорил, что в культурном отношении чувствует себя немцем. Тем не менее Александр-младший говорит по-русски, и в прошлом его круг общения составляли русскоязычные знакомые. Одной из них была Ольга Шарыпова, бывшая теннисистка, ставшая моделью и уехавшая в Нью-Йорк. Судя по соцсетям, девушка эта неординарная и с подвижной психикой. Сначала между молодыми людьми вспыхнул бурный роман, но, когда он закончился, Ольга ожидаемо доставила бывшему звездному бойфренду массу неприятностей.

Через соцсети и интервью СМИ девушка поведала, что Зверев якобы многократно ее избивал, унижал, выгонял голую на улицу, душил подушкой и вообще вел себя по-свински. Описывала это Шапырова в красках и даже предъявила некоторые фотодоказательства. Но полицию и в суд при этом почему-то не пошла. Александр многократно называл эти заявления клеветой, и в конце концов его адвокаты добились судебного запрета на публикацию разоблачительных интервью Ольги. АTP на основе заявлений девушки устроила собственное расследование, которое заняло 15 месяцев и обернулось оправданием теннисиста.

Детективное агентство The Lake Forest Group, нанятое теннисной ассоциацией, опросило 24 свидетеля, в том числе самого Зверева, других теннисистов, Шарыпову, а также родственников и друзей обеих сторон. В итоге обвинения не показались следователям весомыми. Никаких санкций к теннисисту со стороны ATP не предъявили, хотя ранее игрок неоднократно был замечен в несдержанном поведении и в припадках гнева на корте. В то, что этот человек способен терять контроль над собой, поверить в общем-то очень легко. Так что организация обещала пересмотреть выводы, если появятся новые факты. И вот они появились благодаря Патеа.

Фанаты Зверева говорят, что Бренда, возможно, решила умело воспользоваться неоднозначной репутацией обидевшего ее мужчины. Однако то, с какой регулярностью Александр нарывается на неадекватных моделей, оставляет вопросы. Ведь среди звезд тенниса скандалы с абьюзом достаточно редки. Сейчас у теннисиста новая пассия — и снова модель. София Томалла раньше встречалась со многими звездами, но говорит, что ни с кем ей так не было хорошо и спокойно, как со Зверевым. Как бы ни было на самом деле, очевидно, что сейчас Александру надо быть максимально осторожным. Ведь от его репутации как добропорядочного семьянина и джентльмена не осталось практически ничего.