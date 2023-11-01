7 из 7! Сафиуллин прошел Алькараса в Париже, отыгравшись с двух брейков

Российские теннисисты творят историю во французской столице.

АТР 1000. Париж (Франция)

2-й круг

Роман Сафиуллин (Россия) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 6:3, 6:4

Андрей Рублев (Россия, 5) — Есихито Нисиока (Япония) — 6:4, 6:3

Карен Хачанов (Россия, 16) — Ласло Джере (Сербия) — 6:4, 7:5

«Верните мне мой 1814-й», — будто синхронно решили российские теннисисты и куражатся в Париже как гусары. На турнире АТР серии мастерс (престижнее только «Большой шлем») у россиян 7 побед из 7 возможных, причем этой ночью грянула такая, которую ждали немногие — Роман Сафиуллин выбил в Берси вторую ракетку мира Карлоса Алькараса. Причем легко, играючи, в двух сетах. Как это получилось и что будет дальше?

Фото Reuters

Сафиуллин решил задержаться

Роман на этом турнире, хоть идет и второй круг, выиграл уже четыре матча. 45-й ракетке мира пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию. Однако никакой усталости у подольчанина нет — теперь он выбил одного из самых мощных и лучших теннисистов современности испанца Алькараса. Правда, Карлитос приехал в Париж не в лучшей своей форме — он из-за травмы взял паузу и пропустил три недели. В Париж приехал заранее и успел потренироваться с Новаком Джоковичем, который любезно нашел место для юнца в своем плотном графике между посещением финала Кубка мира по регби и вручением «Золотого мяча».

Алькарас говорил, что имеет проблемы со здоровьем, но надеется, что уже восстановился и способен на отличный результат. Результат получился отличным для Романа, и форма его соперника — совершенно не его забота. Испанец действительно выглядел слабо, но и Сафиуллин не дал ему обрести свою игру.

Фото Reuters

Сдача своих геймов во имя подвига

Роман сразу включил форхенд, за счет которого взял первый гейм (соперник выбрал принимать). Правда, дебют все равно остался за Карлосом. При счете 15:15 в следующем гейме на своей подаче Роман зачем-то начал играть в казино — возможно, перепутал с «мастерсом» в Монте-Карло — и бить навылет второй подачей. Как итог, два брейк-пойнта и потеря инициативы в матче (1:2). И тут бы самое время развалиться и отдать сет — Алькарас точно не протестовал бы, но Сафиуллин разозлился и мгновенно ответил. Здорово принял, несколько раз отбился на задней линии и даже поспорил с судьей из-за аута — и был прав, благодаря чему получил право на переигровку очка. А последним ударом в гейме расстрелял Алькараса, что пришлось даже извиняться.

Дальше игра успокоилась, пока при счете 4:3 Карлос не допустил минимальную ошибку при обмене ударами на задней. Аут в несколько сантиметров де-факто решил судьбу сета — 6:3. Но не стоит перехваливать Романа — после первой партии счет по виннерам и не вынужденным ошибкам у коллеги с Пиренеев был 3-13.

Фото Reuters

Прожекторпэриссафиуллин

После перерыва в борьбу против Сафиуллина вступил прожектор — почему-то он включился и заиграл пурпурным цветом. Видимо, не самым любимым у Романа — тот отправился к судье жаловаться. Несколько минут освещение чинили. А затем наш соотечественник сделал важнейшую вещь — уверенно и в атакующем стиле отыграл после паузы два брейк-пойнта. Ранний брейк мог бы помочь Алькарасу на кураже довести матч хотя бы до трех сетов.

И самое удивительное, вскоре он его сделал — снова задергался россиянин, стал неуверенно подавать с двойными и приемами на вылет. Но снова Роман Мюнхгаузен вытащил себя за волосы наверх. Стоило ему играть чуть точнее и начинать гонять «неоптимального» Алькараса, как тут же 45-я ракетка била 2-ю. И 1:3 превратились в 6:4, причем решающий брейк удалось сделать лишь с четвертой попытки.

Возможно, главная победа в карьере Сафиуллина — он проходит в третий круг престижного турнира и там наткнется на прекрасно знакомого Карена Хачанова.

Сколько продлится парижская серия сборной России?

В других матчах дня Андрей Рублев и Карен без видимых проблем преодолели сопротивление менее статусных соперников. Хотя Хачанову пришлось даже уходить с сетбола Ласло Джере, да и первый сет он мог упустить, если бы серб с венгерскими корнями не ошибался сам.

Следующим в борьбу вступит Даниил Медведев, который матчем с Григором Димитровым попытается продлить серию русских побед до восьми. Рублеву предстоит встреча либо с американцем Полом, либо с менее известным нидерландцем ван де Зандсхулпом. Также в среду Рублев/Хачанов сыграют пару, а у одиночников на корт выйдут Джокович и немец Александр Зверев, которому в ночи вынесли штраф 450 тысяч евро за нанесение телесных повреждений своей бывшей девушке и матери ребенка. Он опротестовал решение.