Хачанов и Рублев вышли в четвертьфинал Парижа! Победитель Алькараса устал к российскому дерби

Роман Сафиуллин уступил Карену, хотя вел в счете.

«Мастерс». Париж. Третий круг

Андрей Рублев (Россия, 5) — Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды, Q) — 6:3, 6:3

Карен Хачанов (Россия, 16) — Роман Сафиуллин (Россия, Q) — 4:6, 6:4, 6:2

Сразу два российских теннисиста сыграют в четвертьфинале «мастерса» в Париже. Андрей Рублев на пути к этой стадии вообще не отдал ни сета, а Карен Хачанов одержал волевую победу над соотечественником Романом Сафиуллиным, ранее выбившим испанца Карлоса Алькараса.

Раздраженный Роман

Хачанов и Сафиуллин встречались во второй раз буквально за неделю, ведь жребий свел их в Вене уже в первом круге. Тогда Карен взял верх 6:4, 6:4, уступив затем в четвертьфинале Даниилу Медведеву. На сей раз российское дерби состоялось в третьем круге. Причем если Хачанов в прошлом выигрывал парижский «мастерс», то Роман никогда прежде не добирался на турнирах этой серии даже до четвертьфинала.

Так что формально фаворитом можно было назвать более опытного Карена. С другой стороны, Сафиуллин на днях победил не кого-нибудь, а самого Алькараса. Причем во втором круге в Париже «закрыл» соперника уверенно, в двух сетах. Такие статусные успехи, безусловно, добавляют уверенности. И в первом сете дерби Роман играл очень хорошо. Он более чем в два раза превзошел Хачанова по количеству активно выигранных мячей. При этом до десятого гейма брейк-пойнтов не было. Все вроде шло к тай-брейку, однако при 4:5 и 40:0 на своей подаче Карен неожиданно расклеился. Хотя надо отдать должное и его сопернику — Сафиуллин действовал очень собранно и четко. Как бы то ни было, он выиграл пять розыгрышей подряд, а с ними и партию.

Мало того, в дебюте второго сета Роман мог повести 2:0, поскольку имел двойной брейк-пойнт на подаче соотечественника. Вот только реализовать его не удалось, а уже в следующем гейме последовало наказание — Сафиуллин впервые в матче проиграл свою подачу. По ходу партии он имел еще пару возможностей сравнять счет, однако воспользоваться ими не удалось. Роман нервничал и жаловался своему тренеру Андрею Кузнецову.

Вообще было необычно смотреть на раздраженного Сафиуллина — этот теннисист приучил нас к своему спокойному поведению на корте. Но, видимо, усталость к пятому (с учетом квалификации) накопилась — он начал терять концентрацию, расстраиваться и, как следствие, хуже играть. А Хачанов, напротив, только прибавлял. В третьем сете на фоне спада у Романа он доминировал и в общем-то заслуженно победил. И теперь в четвертьфинале сыграет с лучшим во встрече грека Стефаноса Циципаса и Александра Зверева из Германии.

Карен Хачанов. Фото Reuters

Синнер уступил дорогу

Рублев проводит заключительные турниры сезона-2023 очень сильно. Андрей добрался до финала «мастерса» в Шанхае, где даже имел матчбол против поляка Хуберта Хуркача. Затем после недельной паузы очень неплохо смотрелся в Вене — выдал в полуфинале равный матч с будущим чемпионом итальянцем Янником Синнером, пусть и смазал концовки обоих сетов. Как бы то ни было, и сам Рублев отметил прогресс в своей игре в последнее время. И на парижском «мастерсе» это пока подтверждает.

Японца Йосихито Нисиоку во втором круге и голландца Ботика ван де Зандшульпа в матче за выход в четвертьфинал Андрей прошел более чем уверенно, проиграв в сумме всего 13 геймов. Что очень важно в концовке года, когда силы у многих на исходе. При этом Рублев выглядит заметно свежее остальных лидеров (долго отдыхавший серб Новак Джокович за скобками) мужского тенниса. Во встрече с ван де Зандшульпом россиянин почти сразу, уже в четвертом гейме, сделал брейк, а затем без особых проблем добытое преимущество удержал, завершив первую партию брейком.

Во втором сете Андрей продолжил играть легко и размашисто, давя на соперника, а порой даже элегантно укорачивая. На сей раз ключевой брейк он совершил в середине партии, в седьмом гейме, а затем выиграл еще два гейма подряд. Хотя на его подаче при 4:3 было немного тревожно при счете 0:30, однако даже до одного брейк-пойнта Ботик не добрался. Рублев едва не уложился в час, затратив 64 минуты. И теперь встретится с австралийцем Алексом де Минауром.

Дело в том, что соперник Алекса по матчу третьего круга Синнер снялся с игры. Янник заметно устал после турнира в Вене, а в Париже провел тяжелый трехсетовый матч с американцем Макензи Макдональдом, завершившийся за полночь. С де Минауром он должен был играть спустя примерно 15 часов после победы, за что ATP, в частности, раскритиковал норвежец Каспер Рууд. Сам Янник пока никак не прокомментировал отказ, но понятно — времени на восстановление ему просто не хватило, да и совсем загонять себя в функциональную яму перед Итоговым турниром в Турине он не хочет. Таким образом, кстати, Даниил Медведев гарантировал себе как минимум третье место в рейтинге ATP в сезоне-2023 — Синнер лишился даже теоретических шансов его догнать, а остальные и до турнира в Париже потеряли такую возможность.