Медведев мощно вышел из отпуска. Россиянин разгромил американца Пола, но успел поругаться с судьей

Уверенный старт Даниила на турнире в Пекине.

China Open. Пекин (Китай). Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Томми Пол (США) — 6:2, 6:1

Даниил Медведев не выходил на корт в официальных матчах с финала US Open, в котором уступил сербу Новаку Джоковичу. Россиянин должен был выступать на турнирах в немецком Франкфурте и китайском Чжухае, но не нашел для этого достаточно сил и мотивации.

«Приношу свои извинения моим китайским болельщикам, мне очень трудно говорить об этом, — объяснял Медведев отказ от выступления в Чжухае. — Однако недавно завершившийся US Open был физически и морально напряженным. Я действительно хотел приехать на ваш турнир, я слышал много хорошего о нем и о городе. Надеюсь увидеть вас в следующем году».

Набираться сил он отправился в Турцию, а местом для возвращения наметил Пекин. Первый матч на China Open показал, что восстановление после «мейджора» в Нью-Йорке прошло удачно. Медведев не оставил никаких шансов американцу Томми Полу — 6:2, 6:1.

Томми Пол. Фото AFP

Неудачная серия Пола

Соперник по стартовому матчу на China Open не предполагал легкого возвращения для Даниила. Пол занимает 13-ю позицию в рейтинге ATP, но в Пекине в эти дни собралась настолько крутая компания, что американцу не досталось места среди «сеяных». Из представителей топ-10 рейтинга на China Open не хватает только Джоковича и американца Тэйлора Фритца.

У Томми, в отличие от Даниила, никакого отпуска не было. Но этот период между US Open и турниром в Пекине он провел неудачно. Американец сыграл три матча в одиночке и все три проиграл: финну Эмилю Руусувуори и хорвату Ботику ван де Хандсхулпу на Кубке Дэвиса и Касперу Рууду на Кубке Лейвера. Ни в одной из этих встреч Пол не взял ни одного сета, а ведь Руусувуори и ван де Хандсхулп находятся за пределами топ-50 рейтинга.

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Между собой россиянин и американец встречались только один раз. Это было на «Ролан Гаррос» в 2021 году. Тогда в четырех сетах Медведев был сильнее на не самом обожаемом для него грунте — 3:6, 6:1, 6:4, 6:3. А в Пекине турнир проходит на любимом харде, что, конечно, делало фаворитом именно Даниила. И предстартовые прогнозы сбылись, хотя вряд ли кто-то мог предположить, что Медведев будет настолько сильнее Пола.

Даниил Медведев. Фото AFP

Трудное начало

Первый гейм стартового сета абсолютно выбивается из всей картины матча. Подавать начал Даниил, и американец сразу же отвоевал у россиянина брейк. Медведев все никак не мог пристрелять свою первую подачу. За гейм он допустил две двойных ошибки, когда всего за матч их оказалось у него три. Одну двойную можно поставить в заслугу Пола. Между первой и второй подачами Даниила Томми решил совершить добрый поступок и помочь болбоям достать мяч, который застрял под таблом. Образовалась небольшая пауза, которая сбила Медведева, не попавшего в нужный квадрат. Первый гейм был самым затяжным в матче и длился более 10 минут. Россиянин отбил у соперника три брейк-пойнта, но четвертый не смог, а точнее, Даниил в решающий момент допустил вторую двойную ошибку.

Но выигранный с брейком гейм сыграл не в пользу Пола. В действиях американца появилась нервозность, он стал допускать слишком много ошибок. Медведев сразу же отыгрался, причем гейм на приеме он взял под ноль, а после идеально отколотил свою подачу. Таким образом, упустив стартовый гейм, россиянин выиграл 8 очков подряд.

На задней линии Даниил уничтожал соперника. Томми никак не мог пробить оборону Медведева, поэтому пытался обострять, но его мячи улетали в аут. Однако образовавшееся преимущество в счете нужно ставить не только в заслугу россиянина. Американец сам действовал невнятно в простых ситуациях. Так, например, в четвертом гейме Пол выбил Даниила подачей, но неожиданно не попал в открывшийся для него корт. Томми все же проиграл первый сет, скорее, на своих ошибках. За партию у него набралось 18 невынужденных против 5 у Медведева.

Даниил Медведев спорит с судьей. Фото Reuters

Ты что, слепой?

Даниил в этом матче был сам собой и вновь устроил небольшое шоу, когда вроде все для него складывалось хорошо. В седьмом гейме при счете 15:15 и 4:2 судья на вышке дал россиянину предупреждение. Причина — затяжка времени при первой подаче. Тут надо сказать, что Медведев не является грубым нарушителем этого правила и, возможно, вообще ни разу в карьере не получал предупреждения за затяжки. Естественно, у Даниила щелкнуло в голове, и он пошел разбираться с судьей. «Ты что, слепой?! Она долго несла полотенце!» — апеллировал россиянин. Но рефери был непреклонен и реагировал на критику спокойно.

Очень часто подобные эмоциональные всплески идут на пользу Медведеву. Иногда даже кажется, что он специально себя заводит. В этот раз после пререканий с судьей он сразу же выдал два эйса подряд — под номером 4 и 5 в этом матче. Взяв свою подачу, он не менее уверенно справился с приемом — 6:2.

Второй сет Даниил начал с очередного сухого гейма, но Томми Пол сравнял. Было ощущение, что американец нашел нужную тактику на своей подаче. Он вообще не справлялся в перестрелках на задней линии, но переигрывал россиянина у сетки. Поэтому подав, Пол сразу же бежал к сетке, и это приносило ему очки. Но чтобы эта тактика работала, нужна хорошая первая подача, а ее у американца не было. В результате во второй партии Пол взял только один гейм в самом начале. Большего оборона Медведева сделать не позволила — 6:1.

«Первые матчи бывают непростыми, потому что мотивация, может быть, чуть ниже. Но как только выходишь на корт и получаешь это ощущение от победы или поражения, тебя уже не волнует, что «Большого шлема» еще долго не будет. Просто хочется побеждать», — говорил Медведев после матча.

Простых соперников на China Open у Даниила не будет. Слишком уж сильный подобрался состав в Пекине. Дальше россиянину предстоит играть с австралийцем Алексом де Минауром, который занимает 12-е место в рейтинге ATP. В первом круге де Минаур в трех сетях обыграл британца Энди Маррея.