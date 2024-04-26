Рублев и Андреева выиграли важные матчи в Мадриде. Справились с ветром и нервами

Андрей победил впервые за 48 дней, Мирра побила еще один рекорд.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 7) — Факундо Багнис (Аргентина, Q) — 6:1, 6:4

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Второй круг

Мирра Андреева (Россия) — Линда Носкова (Чехия, 29) — 4:6, 6:3, 6:3

После победы над Энди Марреем во втором круге Индиан-Уэллса Андрей Рублев потерпел четыре поражения подряд. Причем всегда проигрывал в двух сетах не самым элитным игрокам: Легечке, Махачу, Попырину и Накашиме. Россиянин объяснил эту неудачную серию тем, что он хотел еще больших улучшений в своей игре и, возможно, коррективы оказались слишком значительные. В Мадриде Андрей был настроен реабилитироваться, и соперник по первому кругу был подходящий: 34-летний Факундо Багнис, не входящий в топ-100 и пробившийся в основную сетку через квалификацию. У Мирры Андреевой была более серьезная проверка в лице 19-летней Линды Носковой, обыгравшей россиянку в четвертьфинале Брисбена-2024.

Первая за 1,5 месяца

Багнис в этом году всего несколько раз играл в основных сетках турниров на уровне ATP, поэтому его выход во второй круг «мастерса» уже можно было считать прорывом. Факундо оставил за бортом квалификации Давида Гоффена, а в первом круге в двух сетах переиграл недавнего обидчика Рублева в Барселоне Брэндона Накашиму.

Андрей Рублев. Фото Reuters

Андрей пропускал первый круг в статусе седьмого «сеяного», поэтому должен был выглядеть гораздо свежее возрастного аргентинца. Это прогноз сбылся. Первый сет Рублев взял очень уверенно (помучившись только в первом гейме на своей подаче), но во второй партии занервничал. Все началось хорошо, с раннего брейка, но затем Багнис перехватил преимущество, впервые взяв подачу Андрея в четвертом гейме, а затем и выйдя вперед (3:2). Однако в концовке сета Рублев прибавил, а Факундо ожидаемо не справился с темпом игрока топ-10.

Важная победа для россиянина, которая, будем надеяться, станет первой в длительной серии. Следующим соперником Рублева в Мадриде станет победитель матча Алехандро Давидович Фокина — Шан Цзюньчэн. Напомним, что на этом «мастерсе» Рублеву надо защитить прошлогодний четвертый круг (тогда уступил своему другу Карену Хачанову). Лучший же результат на этих кортах он показал в 2022 году — тогда он дошел до четвертьфинала.

Мирра Андреева. Фото Getty Images

Эффект Мартинес

На прошлой неделе Мирра Андреева впервые опробовала грунт в этом сезоне, выиграв два матча в Руане, но в четвертьфинале уступив украинке Ангелине Калининой. В Мадриде же россиянке надо защищать прошлогодний выход в 1/8 финала. Именно на испанском «тысячнике» тогда еще 15-летняя теннисистка заявила о себе во весь голос.

Напомним, что до Мадрида-2023 у Андреевой был всего один матч на уровне основного тура и ни одной победы над топ-100. Зато в столицу Испании она приехала, выиграв два подряд титула на мелких взрослых турнирах, и продолжила мощную серию. Обыграла финалистку US Open-2021 Лейлу Фернандес, входящую в топ-15 Беатрис Хаддад Майя и 17-ю «сеяную» Магду Линетт. Продвижение Мирры предсказуемо остановила Арина Соболенко.

В этом году после тяжелой победы в первом круге над Тэйлор Таунсенд (4:6, 6:1, 7:5) Мирра призналась, что Мадрид — это ее место силы, а к следующему своему приезду на этот «тысячник» она постарается быть уже в топ-10. Андреева-младшая уже приучила болельщиков и СМИ к громким высказываниям, поэтому суперсенсацией ее слова не стали.

Мирра Андреева. Фото Getty Images

Мощные амбиции надо было подтвердить в матче с другим крутым тинейджером женского тура Линдой Носковой. Чешка продемонстрировала свой лучший результат в этом сезоне в Брисбене, дойдя до полуфинала, попутно выбив из борьбы Мирру (7:5, 6:3). В Мадриде ранее Линда никогда не участвовала, и провести здесь первый матч против Андреевой казалось не самым удачным жребием. Так и получилось.

Хотя Линда и выиграла тяжелый первый сет, но во второй и третьей партиях Мирра не дала усомниться в своем преимуществе, раз за разом переигрывая соперницу в долгих розыгрышах. Отметим, что на дневных матчах было очень ветрено, поэтому теннисисткам приходилось бороться не только между собой, но и со стихией. Еще впечатлило, что юная россиянка не сбавила оборотов в решающей партии. В прошлом сезоне с этим были проблемы. Возможно, это эффект работы с новым тренером, знаменитой Кончитой Мартинес.

«Мы начали работать совсем недавно, но у меня чувство, что мы уже давно вместе, — рассказала Андреева. — Пока все хорошо. Мне очень нравится атмосфера, которая у нас царит. Здорово, что мы разделяем то, что происходит на корте и за его пределами. Мы обе знаем, как это делать, потому что у нее большой опыт. Я рассказываю ей о своих чувствах, эмоциях, а она старается делать все, что в ее силах. Мне очень нравится с ней работать. Но если я проиграю свой следующий матч, мы закончим. Я шучу (смеется)».

Отметим, что эта победа стала седьмой для 16-летней россиянки на турнирах категории WTA 1000. Это лучший результат среди теннисисток до 17 лет с момента появления «тысячников» (у Аманды Анисимовой было шесть побед). В следующем круге Андреева встретится с Маркетой Вондроушовой или Шелби Роджерс.