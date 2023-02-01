Зверева признали невиновным в абьюзе бывшей девушки. Фанаты недовольны

Теннисные власти не нашли достаточных доказательств вины экс второй ракетки мира в семейном насилии.

Последний год для Александра Зверева не задался. Травма на «Ролан Гаррос», выбившая его на полсезона из спорта, долгое восстановление, которое продолжается до сих пор, дисквалификация на восемь недель за неспортивное поведение, коронавирус и разбирательства по делу об абьюзе. Год назад немец претендовал на первую строчку в рейтинге, сейчас — лишь 16-й. Но зато ATP в ходе своего расследования признала спортсмена невиновным — бывшая девушка Ольга Шарыпова обвиняла его в домашнем насилии. В организации не нашли достаточных доказательств обвинениям.

Долгое расследование ATP

Модель Ольга Шарыпова несколько раз рассказывали о токсичном характере отношений с теннисистом. Молодые люди встречались несколько лет, и, по словам Шарыповой, спортсмен избивал ее. Такой эпизод произошел, в частности, на турнире серии «мастерс» в Шанхае в 2019 году. Ольги приложила скриншоты переписки со Зверевым и фотографии со следами избиения. В интервью slate.com Шарыпова поведала о том инциденте. «Он начал меня бить. Но в этот раз я поняла, что не могу быть мешком для битья, — подытоживала Шарыпова известному теннисному журналисту Бену Ротенбергу. — Я просто пыталась обороняться. Я и так была голая. Я женщина, у меня не очень много сил. И после душа он даже не дал мне одеться. Он начал говорить мне: «Надеюсь, ты умрешь. Ты должна была вчера умереть, но не в моем номере».

Александр отвергал все обвинения, говоря, что ему нечего стыдиться. К своей защите он привлек немецких и американских адвокатов, а ATP инициировала собственное расследование. Ольга сразу же ответила, что не боится Зверева и его семьи и будет бороться за правду. В суд Шарыпова так и не подала, по крайней мере официально. Непонятно, почему она этого не сделала, если утверждала, что у нее есть неопровержимые доказательства. Боялась? Но ведь рассказала об этой ситуации изначально.

ATP долго проводила свое расследование. Для этого потребовалось 15 месяцев — делом занималось независимое агентство The Lake Forest Group (LFG). Работники LFG устроили интервью со Зверевым, Шарыповой, а также с родственниками и друзьями обеих сторон, а также с другими теннисистами. Всего были опрошены 24 человека.

Александр Зверев и Ольга Шарыпова. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

В итоге было принято решение, что предоставленных доказательств абьюза недостаточно. ATP не будет применять никакие санкции по отношению к Звереву. Но может пересмотреть полученные выводы, если возникнут новые доказательства: «После исчерпывающего 15-месячного процесса LFG представила ATP полный отчет. На основании отсутствия достоверных доказательств и свидетельств очевидцев, а также противоречивых заявлений Шариповой, Зверева и других опрошенных расследование не смогло подтвердить обвинения в злоупотреблениях или установить, что имели место нарушения правил ATP о правонарушениях на площадке или крупных правонарушениях игроков», — говорится в заявлении ATP.

«С самого начала я говорил о своей невиновности и необоснованности обвинений в мой адрес. Я с радостью сотрудничал с ATP во время расследования и благодарен ассоциации за уделенное этому время и внимание... Я благодарен, что эта проблема решена и я могу сосредоточиться на своем любимом деле, теннисе, и восстановлении после травмы. Я благодарен друзьям, семье и фанатам за постоянную поддержку. Мы все следили за ходом этого долгого процесса, и справедливость восторжествовала», — написал Саша Зверев в соцсетях после решения ATP.

Противоречивая реакция фанатов

Реакции на решение ATP от Ольги Шарыповой пока не было, как и от других людей, обвинявших Зверева. В социальных сетях отмечают, что «никто из журналистов и теннисистов, кто обвинял Александра, сейчас ничего не говорят». Обвинения были только в интернете, а не в суде, что тоже кажется странным. Пользователи призывают Бена Ротенберга и журнал Slate принести извинения в адрес немецкого спортсмена. Теперь в соцсетях хотят недопуска Ротенберга на теннисные турниры.

Правда, не все поверили независимому расследованию LFG — некоторые фанаты буквально разъярены таким решением. Они желают тем, кто сделал выводы о невиновности Зверева, «отправиться в ад». Другие пишут, что единственные новости, которые они хотят получать о Саше, это известия о завершении его карьеры. Болельщики настолько жестоки, что хотели бы, чтобы из-за травмы, полученной на «Ролан Гаррос», Зверев никогда бы больше не соревновался.

Александр Зверев. Фото Global Look Press

Был задан и такой вопрос: значит ли то, что не было найдено достаточных доказательств, что Зверев действительно невиновен? Пока это действительно так — без конкретных свидетельских показаний и медэкспертиз сложно представить, что кто-то будет осужден. Если Ольга Шарыпова все-таки хочет доказать, что абьюз был, надо собрать больше доказательств. И предоставить их не только в ATP, но и в суд, а не только делиться ими в соцсетях. А пока Зверев имеет полное право продолжать играть.