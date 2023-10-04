Теннисист ударил судью мячом по лицу после матчбола. Наказание на «мастерсе» в Шанхае

Марка Полманса подвел удивительный рикошет.

«Мастерс» в Шанхае едва начался, а страсти на нем уже кипят нешуточные. Так, австралиец Марк Полманс в финале квалификации допустил ошибку у сетки на своем матчболе. После чего от разочарования со всей силы послал мяч в сетку еще раз. Вроде ничего экстраординарного, но сделал это австралиец настолько неудачно, что мяч отрикошетил прямо в лицо судьи на вышке. Как следствие, Полманса сразу же дисквалифицировали.

Сетка лишила победы

Вообще Полманса, в юности перебравшегося в Австралию с семьей из ЮАР, сложно назвать элитным теннисистом. К 26 годам игрок в одиночном разряде никогда не поднимался выше 116-го места рейтинга ATP, сейчас он располагается 140-й строчке. Правда, в паре входил и в топ-70, и даже добирался до полуфинала турнира «Большого шлема», но все это было достаточно давно. Впрочем, сейчас Марк набрал относительно неплохую для себя форму — добрался до финала «челленджера» в Гуанчжоу, вышел из квалификации во второй круг турнира ATP в Чжухае.

На шанхайском «мастерсе» он преодолел первый круг квалификации, обыграв на тай-брейке решающего сета перспективного россиянина Алибека Качмазова, после чего встречался со Стефано Наполитано из Италии. Шанс пробиться в основную сетку у Полманса был очень неплох — он взял на тай-брейке стартовый сет, а во втором также на тай-брейке заполучил матчбол. Австралиец ринулся при 6:5 в свою пользу на подаче соперника к сетке, но обработать мяч, пущенный в ноги, не сумел. После чего решил «выпустить пар», запулив мяч в эту самую сетку. Что ж, это оказалось не лучшим решением. И тем более не лучшим исполнением — мяч после удара отскочил вверх и попал на неплохой скорости в лицо арбитра на вышке.

К счастью, обошлось без нокаута, но удар действительно получился довольно болезненным. И других вариантов, кроме как дисквалифицировать Полманса, в этой ситуации просто не было. Похоже, понял это и сам Марк, на страничке в социальной сети извинившийся за такой «несчастный случай».

«Судья Бен принял мои извинения. Он знает, что это было ненамеренно — мяч сорвался с ракетки. Я был разочарован и в пылу момента. Мы оба двигаемся дальше. Это была очень напряженная ситуация, и я должен был лучше среагировать», — признал австралиец, лишившийся из-за своей несдержанности и отчасти невезения прекрасного шанса заработать приличную сумму призовых за попадание в основную сетку «мастерса», а также рейтинговые очки. Тем более Наполитано в первом круге в Шанхае сыграет еще с одним квалифаем — Бейбитом Жукаевым из Казахстана. Но тут уж австралийцу действительно некого винить, кроме себя самого.

Судья на вышке Арно Габа после удара Дениса Шаповалова. Фото Global Look Press

Похоже на историю с Шаповаловым

Вообще ситуация с Полмансом — весьма редкая в мировом теннисе. Поскольку куда чаще достается линейным судьям или мальчикам и девочкам, подающим мячи. В частности, в 2020-м с US Open сняли Новака Джоковича. Легендарный серб в матче с испанцем Пабло Карреньо Бустой в одном из эпизодов в раздражении отправил мяч при помощи ракетки в заднюю стенку корта. Однако угодил в горло линейному судье. Как показывали повторы, удар получился не слишком сильным, но Новака все равно дисквалифицировали с турнира и крупно оштрафовали.

Многие также вспоминают, как австриец Штефан Кубек в 2000-м на «Ролан Гаррос» бросил ракетку и попал в бол-боя, а британец Тим Хэнман на Уимблдоне-1995 угодил в парной игре мячом в бол-герл. Естественно, провинившихся теннисистов сняли с игр. Кроме того, совсем свежо в памяти наказание японки Мии Като, которая в парной игре «Ролан Гаррос» — 2023 после неудачного розыгрыша выбила мяч на другую сторону корта по довольно безобидной траектории. Однако попала мячом в бол-герл, вызвав у девочки истерику. Ситуация выглядела неоднозначно, но Като и индонезийку Алдилу Сутджиади после настоятельных просьб соперниц все же сняли с матча. Тем не менее Мия все равно умудрилась выиграть этот «Ролан Гаррос», только вместе с немцем Тимом Пюцем в миксте!

Хотя был и очень похожий на нынешний эпизод с Полмансом: в 2017-м во время матча Кубка Дэвиса Великобритания — Канада Денис Шаповалов в гневе после проигранного гейма выбил мяч, который угодил в глаз арбитру на вышке. В итоге канадца Шаповалова сняли с игры, но совсем уж жестко наказывать не стали, мотивируя это тем, что Денис попал в судью ненамеренно, а также затем принес арбитру на вышке искренние извинения.