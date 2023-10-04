Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 13:00

Теннисист ударил судью мячом по лицу после матчбола. Наказание на «мастерсе» в Шанхае

Сергей Подушкин
Обозреватель
Теннисист Марк Полманс
Марк Полманс ударил судью мячом по лицу после матчбола.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Марка Полманса подвел удивительный рикошет.

«Мастерс» в Шанхае едва начался, а страсти на нем уже кипят нешуточные. Так, австралиец Марк Полманс в финале квалификации допустил ошибку у сетки на своем матчболе. После чего от разочарования со всей силы послал мяч в сетку еще раз. Вроде ничего экстраординарного, но сделал это австралиец настолько неудачно, что мяч отрикошетил прямо в лицо судьи на вышке. Как следствие, Полманса сразу же дисквалифицировали.

Сетка лишила победы

Вообще Полманса, в юности перебравшегося в Австралию с семьей из ЮАР, сложно назвать элитным теннисистом. К 26 годам игрок в одиночном разряде никогда не поднимался выше 116-го места рейтинга ATP, сейчас он располагается 140-й строчке. Правда, в паре входил и в топ-70, и даже добирался до полуфинала турнира «Большого шлема», но все это было достаточно давно. Впрочем, сейчас Марк набрал относительно неплохую для себя форму — добрался до финала «челленджера» в Гуанчжоу, вышел из квалификации во второй круг турнира ATP в Чжухае.

На шанхайском «мастерсе» он преодолел первый круг квалификации, обыграв на тай-брейке решающего сета перспективного россиянина Алибека Качмазова, после чего встречался со Стефано Наполитано из Италии. Шанс пробиться в основную сетку у Полманса был очень неплох — он взял на тай-брейке стартовый сет, а во втором также на тай-брейке заполучил матчбол. Австралиец ринулся при 6:5 в свою пользу на подаче соперника к сетке, но обработать мяч, пущенный в ноги, не сумел. После чего решил «выпустить пар», запулив мяч в эту самую сетку. Что ж, это оказалось не лучшим решением. И тем более не лучшим исполнением — мяч после удара отскочил вверх и попал на неплохой скорости в лицо арбитра на вышке.

К счастью, обошлось без нокаута, но удар действительно получился довольно болезненным. И других вариантов, кроме как дисквалифицировать Полманса, в этой ситуации просто не было. Похоже, понял это и сам Марк, на страничке в социальной сети извинившийся за такой «несчастный случай».

«Судья Бен принял мои извинения. Он знает, что это было ненамеренно — мяч сорвался с ракетки. Я был разочарован и в пылу момента. Мы оба двигаемся дальше. Это была очень напряженная ситуация, и я должен был лучше среагировать», — признал австралиец, лишившийся из-за своей несдержанности и отчасти невезения прекрасного шанса заработать приличную сумму призовых за попадание в основную сетку «мастерса», а также рейтинговые очки. Тем более Наполитано в первом круге в Шанхае сыграет еще с одним квалифаем — Бейбитом Жукаевым из Казахстана. Но тут уж австралийцу действительно некого винить, кроме себя самого.

Судья на вышке Арно Габа после удара Дениса Шаповалова
Судья на вышке Арно Габа после удара Дениса Шаповалова.
Фото Global Look Press

Похоже на историю с Шаповаловым

Вообще ситуация с Полмансом — весьма редкая в мировом теннисе. Поскольку куда чаще достается линейным судьям или мальчикам и девочкам, подающим мячи. В частности, в 2020-м с US Open сняли Новака Джоковича. Легендарный серб в матче с испанцем Пабло Карреньо Бустой в одном из эпизодов в раздражении отправил мяч при помощи ракетки в заднюю стенку корта. Однако угодил в горло линейному судье. Как показывали повторы, удар получился не слишком сильным, но Новака все равно дисквалифицировали с турнира и крупно оштрафовали.

Многие также вспоминают, как австриец Штефан Кубек в 2000-м на «Ролан Гаррос» бросил ракетку и попал в бол-боя, а британец Тим Хэнман на Уимблдоне-1995 угодил в парной игре мячом в бол-герл. Естественно, провинившихся теннисистов сняли с игр. Кроме того, совсем свежо в памяти наказание японки Мии Като, которая в парной игре «Ролан Гаррос» — 2023 после неудачного розыгрыша выбила мяч на другую сторону корта по довольно безобидной траектории. Однако попала мячом в бол-герл, вызвав у девочки истерику. Ситуация выглядела неоднозначно, но Като и индонезийку Алдилу Сутджиади после настоятельных просьб соперниц все же сняли с матча. Тем не менее Мия все равно умудрилась выиграть этот «Ролан Гаррос», только вместе с немцем Тимом Пюцем в миксте!

От&nbsp;ракетки Микаэля Имера осталась одна рукоятка (на&nbsp;кадре справа). Еще один теннисист наказан за нападение на судью. За это штрафовали и Джоковича, и Медведева

Хотя был и очень похожий на нынешний эпизод с Полмансом: в 2017-м во время матча Кубка Дэвиса Великобритания — Канада Денис Шаповалов в гневе после проигранного гейма выбил мяч, который угодил в глаз арбитру на вышке. В итоге канадца Шаповалова сняли с игры, но совсем уж жестко наказывать не стали, мотивируя это тем, что Денис попал в судью ненамеренно, а также затем принес арбитру на вышке искренние извинения.

Теннис
2
0
Читайте также
«Пусть выберет любого». Брат Хабиба ответил на вызов блогера Милохина
Sky News: ФИФА может допустить юношеские сборные России до участия в международных турнирах
ВС РФ уничтожили крупнейший штаб тактической группы ВСУ «Соледар»
СМИ сообщили об отказе Алиева от встречи с лидерами Армении и ЕС
Пушилин раскрыл количество российских военнослужащих в плену ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев заблистал в Пекине. Россиянин стильно вышел в финал, обыграв принципиального соперника