Александрова и Чжаосюань прошли во второй круг Уимблдона в парном разряде

Российская теннисистка Екатерина Александрова и китаянка Ян Чжаосюань обыграли Николь Меличар (США) и Эллен Перес (Австралия) в первом круге Уимблдона в парном разряде — 6:4, 7:6 (9:7). Игра продолжалась 1 час 38 минут. В следующем круге пара встретится с победительницами противостояния Си Сувэй/Барбора Стрыцова (Тайвань/Чехия) — Анна Блинкова/Варвара Грачева (Россия/Франция). Лондон (Великобритания) Турнир «Большого шлема» Wimbledon Общий призовой фонд 57 290 000 долларов Открытые корты, трава Женщины Парный разряд Первый круг Екатерина Александрова/Ян Чжаосюань (Россия/Китай) — Николь Меличар/Эллен Перес (США/Австралия, 4) — 6:4, 7:6 (9:7)