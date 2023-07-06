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«Большой шлем»

Сегодня, 17:58

Александрова и Чжаосюань прошли во второй круг Уимблдона в парном разряде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская теннисистка Екатерина Александрова и китаянка Ян Чжаосюань обыграли Николь Меличар (США) и Эллен Перес (Австралия) в первом круге Уимблдона в парном разряде — 6:4, 7:6 (9:7).

Игра продолжалась 1 час 38 минут.

В следующем круге пара встретится с победительницами противостояния Си Сувэй/Барбора Стрыцова (Тайвань/Чехия) — Анна Блинкова/Варвара Грачева (Россия/Франция).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова/Ян Чжаосюань (Россия/Китай) — Николь Меличар/Эллен Перес (США/Австралия, 4) — 6:4, 7:6 (9:7)

Теннис
Уимблдон
Екатерина Александрова
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