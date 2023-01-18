Селиваненко: «Шнайдер в матче с Саккари была близка к сенсации»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение россиянки Дианы Шнайдер от гречанки Марии Саккари (6:3 5:7 3:6) в матче второго круга Открытого Чемпионата Австралии.

«Диана отлично смотрелась в игре и была достаточно близка к тому, чтобы потом все назвали сенсацией. Но немного не хватило. Опыт таких матчей бесценный. Диана увидела, что способна играть и рассчитывать на победы в матчах с соперниками самого высокого уровня», — приводит слова Селиваненко «РБ Спорт».

18-летняя Шнайдер на Australian Open — 2023 дебютировала в основной сетке турнира «Большого шлема».