Российская теннисистка Анна Калинская сыграет с представительницей Италии Ясмин Паолини в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии в понедельник, 22 января. Ориентировочное время начала — в 09.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игрового дня Australian Open-2024.

В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. Трансляцию встречи Калинская — Паолини в прямом эфире бесплатно можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах (нелегально).

Россиянка находится на 75-й строчке рейтинга WTA, итальянская теннисистка — 31-ая ракетка мира.

В истории очных противостояний девушки встречались лишь единожды в 2021 году на хардовом на турнире в Портороже. Тогда победу одержала Паолини со счетом 6:3, 6:2.

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