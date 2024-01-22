Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 05:00

Анна Калинская — Ясмин Паолини: время начала и где смотреть трансляцию матча Australian Open

Калинская сыграет с Паолини в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии 22 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Анна Калинская.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Российская теннисистка Анна Калинская сыграет с представительницей Италии Ясмин Паолини в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии в понедельник, 22 января. Ориентировочное время начала — в 09.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игрового дня Australian Open-2024.

В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. Трансляцию встречи Калинская — Паолини в прямом эфире бесплатно можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах (нелегально).

Россиянка находится на 75-й строчке рейтинга WTA, итальянская теннисистка — 31-ая ракетка мира.

В истории очных противостояний девушки встречались лишь единожды в 2021 году на хардовом на турнире в Портороже. Тогда победу одержала Паолини со счетом 6:3, 6:2.

Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»

Теннис
Australian Open
Анна Калинская
0
Читайте также
Более 800 человек пострадали во время марафона в Гонконге
Медведев рассказал о выступлении на Australian Open 2024
Появились кадры штурма опорного пункта ВСУ при освобождении Веселого
Политолог Денисов указал на неизменность тактики ВСУ с 2014 года
Посол РФ указал на потерю Швейцарией авторитета неангажированной площадки
Илон Маск отказался голосовать за Байдена на предстоящих выборах в США
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Ястремская обыграла Азаренко и вышла в четвертьфинал Australian Open
Панова вышла в четвертьфинал парного турнира Australian Open
Матчи Медведева, Алькараса и Азаренко. Онлайн-трансляция Australian Open 22 января
Даниил Медведев — Нуну Боржеш: время начала и где смотреть трансляцию матча Australian Open
Теннисистка Петрова считает, что Крейчикова победила Андрееву благодаря рваной игре
Янчук: «Рублев умеет играть на максимум именно в самые ответственные моменты матча»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Даниил Медведев — Нуну Боржеш: время начала и где смотреть трансляцию матча Australian Open

Панова вышла в четвертьфинал парного турнира Australian Open