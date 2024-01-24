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«Большой шлем»

24 января, 22:00

Australian Open 2024: дата и время начала финала у женщин

Финал Australian Open-2024 в женском одиночном разряде пройдет 27 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Финал Australian Open-2024 в женском одиночном разряде пройдет 27 января.
Фото Reuters
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Решающий матч Открытого чемпионата Австралии среди женщин пройдет в субботу, 27 января. Начало — 04:00 по московскому времени.

В финале сыграют победительницы пар Арина Соболенко (Белоруссия) — Кори Гауфф (США) и Даяна Ястремская (Украина) — Чжэн Циньвэнь (Китай).

Следить за матчами 1/2 финала можно с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ». Обе игры пройдут в четверг, 25 января.

Среди женщин в 2023 году Открытый чемпионат Австралии выиграла представительница Белоруссии Арина Соболенко. Для Гауфф, Ястремской и Циньвэнь полуфинал турнира «Большого шлема» в Мельбурне — лучшее достижение в карьере.

Основную информацию о первом в сезоне турнире «Большого шлема» читайте в нашем материале.

Открытый чемпионат Австралии 2024: сетка турнира, результаты и новости

Теннис
Australian Open
Арина Соболенко
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