Беккер: «Джоковичу больше не нужно никому ничего доказывать»

Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер рассказал, что его удивляет в 24-кратном победителе турниров «Большого шлема» Новаке Джоковиче.

«Меня уже ничто не удивляет в Джоковиче. Но то, что в 36 лет у него все еще есть мотивация, желание и он вкладывает время… Я имею в виду, что ему больше не нужно никому ничего доказывать. Сейчас он дошел до Маргарет Корт с 24 ТБШ и является самым возрастным победителем турниров «Большого шлема». Это очень необычно. Несколько лет назад я думал, что такие рекорды вообще не могут быть побиты, потому что в какой-то момент ты физически и психически слишком стар для спорта.

Но Новак снова раздвигает границы. Я думаю, что все мы, кто любит теннис и уважает его, немного потеряли дар речи», — приводит слова Беккера Tennis World USA.

36-летний Джокович в этом году был финалистом всех четырех турниров «Большого шлема» и выиграл три титула — Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open.