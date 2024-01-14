Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 17:45

Чесноков назвал отличным дебют Корнеевой в турнирах «Большого шлема»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что российская теннисистка Алина Корнеева одержала отличную победу над испанкой Сарой Соррибес-Тормо в матче первого круга Australian Open.

«Отличная победа, испанка — очень хороший игрок. Она готова бегать по корту до конца света, не отдает ни одного мяча бесплатно, чтобы ее обыграть, нужно приложить немало усилий. Корнеева не без труда прошла квалификацию, но здесь она с каждым матчем играет все лучше. Я думаю, ей проще пока играть, так как на нее не давит ответственность, в то время как ее соперницы должны доказывать, что играют лучше 16-летней девочки из второй сотни мира, а сделать это совсем непросто», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

В следующем круге Корнеева встретится с победительницей матча между Беатрис Хаддад-Майей (Бразилия) и Линдой Фрухвиртовой (Чехия).

Источник: https://tass.ru/sport/19726265
Теннис
Australian Open
Алина Корнеева
Андрей Чесноков
0
Читайте также
Уехавшие из России фехтовальщики Бида и Лоханов хотят выступать за США на Олимпиаде
Кубок Африки стартует 13 января матчем Кот-д'Ивуар — Гвинея-Бисау
В Москве оставленного без присмотра двухлетнего ребенка обнаружили мертвым
Роспотребнадзор указал на возможные экономические мотивы заявления о «болезни Х»
На Украине признали утечку в Россию координат военных объектов ВСУ
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Australian Open 2024: матчи россиян 15 января — время начала и где смотреть
Ольховский прокомментировал успешный старт Корнеевой на Australian Open
Ольховский отметил, что Рублев на классе выиграл пятый сет в матче против Уайлда
Australian Open 2024 — расписание матчей и результаты 15 января: старт Мирры Андреевой и Александровой
Медведева превратили в злодея в теннисном сериале. С россиянином поступили несправедливо и некрасиво
Australian Open 2024 — расписание матчей и результаты 15 января: старт Медведева и Хачанова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Ольховский отметил, что Рублев на классе выиграл пятый сет в матче против Уайлда

Ольховский прокомментировал успешный старт Корнеевой на Australian Open