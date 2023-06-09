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Сегодня, 13:17

Чесноков раскритиковал журналистов за политические вопросы теннисистам

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что журналисты не должны задавать российским и белорусским теннисистам вопросы о политике, как это было на «Ролан Гаррос».

«Не могу сказать, насколько это мешает теннисистам из России и Белоруссии. Мне кажется, это неправильно, это уже перебор, журналисты практически на каждой пресс-конференции задают вопросы про политику. Если взять ту же Соболенко, она всю жизнь занималась спортом, а для того, чтобы разбираться в политике, нужно посвятить много времени изучению различных нюансов. Я не думаю, что спортсмены глубоко в этом разбираются», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

Открытый чемпионат Франции проходит с 28 мая по 11 июня.

Ранее стало известно, что организаторы Уимблдона второй год подряд отказали в выдаче аккредетаций российским и белорусским СМИ.

Источник: https://tass.ru/sport/17971239
Теннис
Roland Garros
Андрей Чесноков
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