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«Большой шлем»

9 сентября, 23:00

Медведев — Джокович: время начала и прямая трансляция финала US Open

Финала US Open Медведев — Джокович пройдет вечером 10 сентября
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Даниил Медведев и Новак Джокович сыграют в финале US Open-2023 в воскресенье, 10 сентября. Решающая игра последнего в сезоне турнира «Большого шлема» на стадионе имени Артура Эша в Нью-Йорке (США) начнется не ранее 23.00 по московскому времени.

В России официально трансляции турниров «Большого шлема», ATP и WTA недоступны, матчи нельзя смотреть на ТВ и сайтах телекомпаний. При этом прямые эфиры игр доступны бесплатно в различных группах в соцсети «ВКонтакте» (например, на этой странице).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию финального матча US Open-2023 Медведев — Джокович.

Медведев — первая ракетка России, третий номер «посева» Открытого чемпионата США. На турнире 27-летний теннисист победил в том числе соотечественника Андрея Рублева (в четвертьфинале) и первую ракету мира и чемпиона US Open-2022, испанца Карлоса Алькараса (в полуфинале). Даниил в пятый раз в карьере играет в финале турнира «Большого шлема», в третий раз — в Нью-Йорке. Единственный титул «мейджора» россиянин завоевал два года назад, обыграв Джоковича в финале US Open-2021.

Джокович — вторая ракетка турнира, который после завершения US Open возглавит рейтинг ATP. 36-летний серб в полуфинале обыграл американца Бена Шелтона. Один из величайших теннисистов всех времен лидирует по числу титулов на «Большом шлеме» — 23.

Даниил Медведев
Новак Джокович
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