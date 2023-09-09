Белорусская теннисистка Арина Соболенко проведет матч с представительницей США Кори Гауфф в финале женского турнира US Open-2023 в субботу, 9 сентября. Их игра пройдет в Нью-Йорке (США), начало — в 23.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию противостояния Соболенко — Гауфф можно будет смотреть в прямом эфире и бесплатно в соцсети «ВКонтакте».

«СЭ» на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий финала турнира женского одиночного разряда Открытого чемпионата США.

Ранее, 8 сентября, 25-летняя Соболенко победила американку Мэдисон Кис (0:6, 7:6, 7:6) в полуфинале турнира US Open-2023, а 19-летняя шестая строчка женского мирового рейтинга Гауфф обыграла чешку Каролину Мухову (6:4, 7:5).

Победительница турнира получит 3 миллиона долларов в качестве призовых.

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