Медведев — о победе над Руусувуори: «Этот матч в 3:40 утра точно останется в моей памяти»

Третья ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал победу над финном Эмилем Руусувуори во втором круге Australian Open-2024. Матч продлился более 4 часов и завершился со счетом 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0.

«Это было тяжело. Я думаю, что единственные два матча, в которых я проигрывал два сета и в итоге побеждал в матче, были здесь, на этом корте (Медведев говорит про матч 1/4 финала Australian Open-2022 против Оже-Альяссима (6:7, 3:6, 7:6, 7:5, 6:4), — Прим. «СЭ»). Так что это, конечно, хорошее воспоминание. А этот матч в 3:40 утра точно останется в моей памяти. Начало матча было непростым, и в первом сете я слишком много ошибался. Я везде промахивался. Потом я [поменял ракетки] и наконец нашел ту, с которой мне стало легче играть. Я остался с этой ракеткой. Я начал играть ею в начале третьего сета и оставалcя с ней до конца матча», — приводит слова Медведева сайт ATP.

В третьем круге турнира «Большого шлема» Медведев сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.