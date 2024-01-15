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Сегодня, 16:30

Дмитриева — о победе Хачанова над Альтмайером на Australian Open: «Каждый такой матч — хороший урок»

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18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева прокомментировала «СЭ» победу Карена Хачанова над Даниэлем Альтмайером (5:7, 6:3, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3)) в первом круге Australian Open.

«Это настоящая волевая победа. Тот Хачанов, который был на Уимблдоне, и тот, которого мы видим сегодня, — это разные люди, потому что у него был большой перерыв из-за травмы. И, по сути, конец сезона — это было восстановление после травмы. Возвращение к прежнему игроку. Вполне возможно, он еще не до конца вернулся в то состояние, которое раньше позволяло ему доходить до полуфиналов турниров «Большого шлема». Он преодолел очень серьезное сопротивление Альтмайера, которого я бы причислила к более волевым игрокам, он — действительно боец. И то, что Хачанов в этом матче оказался сильнее, это его большая заслуга. Впереди серьезные испытания, но каждый такой матч — хороший урок», — сказала Дмитриева корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

Во втором круге Australian Open Хачанов встретится с американцем Александром Ковачевичем, который победил чилийца Алехандро Табило.

Теннис
Australian Open
Анна Дмитриева
Карен Хачанов
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