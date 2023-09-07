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Сегодня, 00:26

Дмитриева о победе Медведева над Рублевым в четвертьфинале US Open: «Андрей находился на исходе своих возможностей»

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18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева прокомментировала победу Даниила Медведева над Андреем Рублевым в четвертьфинале US Open (6:4, 6:3, 6:4).

«Перед началом матча у меня спрашивали, какие шансы у Рублева. Я сказала, что он сможет выиграть, только если заставит себя играть очень активно. А он поддавался темпу Даниила, которого устраивала такая ровная, стабильная, надежная игра на задней линии. И там Рублев не мог найти варианты для выигрыша. Иногда у него проходили обратные кроссы, но за счет этого нельзя выиграть ни матч, ни даже сет», — сказала Дмитриева корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Также Дмитриева отметила тяжелые погодные условия в Нью-Йорке.

«Очень тяжелые условия были. Они еле стояли на ногах. Мне все время казалось, что они сейчас откажутся играть, потому что было 33 градуса, самый разгар дня и духоты в Нью-Йорке. Было видно, что Рублев находился на исходе своих возможностей», — добавила Дмитриева.

В полуфинале US Open-2023 Даниил Медведев встретится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания, 1) — Александр Зверев (Германия, 12).

Теннис
US Open
Андрей Рублев
Анна Дмитриева
Даниил Медведев
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