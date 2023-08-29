Тим прокомментировал то, что Бублик назвал его инвалидом во время матча US Open

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал то, что представитель Казахстана Александр Бублик назвал его инвалидом.

«Я не знаю, правильный ли это перевод. Если он действительно так сказал, то это жестко. Такие вещи лучше вообще не говорить — просто из уважения. Но, возможно, он не это имел в виду или что-то в этом роде. Что я могу еще тут сказать», — сказал Тим на пресс-конференции.

Тим обыграл Бублика (6:3, 6:2, 6:4) в первом круге US Open-2023 и одержал первую победу на турнирах «Большого шлема» с Australian Open-2021. Австриец в июне 2021 года неудачно упал и повредил запястье в матче с французом Адрианом Маннарино, срок реабилитации теннисиста составил 9 месяцев.

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