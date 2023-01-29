Джокович не сдержал слез после победы на Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Australian Open-2023. В финале турнира он обыграл грека Стефаноса Циципаса (6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

После победы Джокович не смог сдержать слез. Серб выиграл турнир в Австралии в десятый раз.

Новак Джокович. Фото AFP

Джокович выиграл 22-й турнир «Большого шлема» в своей карьере. У него 10 титулов на Australian Open, семь — на Уимблдоне, три — на US Open и два — на «Ролан Гаррос».

Всего Джокович выиграл 93-й трофей в карьере. Больше только у Ивана Лендла (94), Роджера Федерера (103) и Джимми Коннорса (109).