Гауфф обыграла Соболенко и стала победительницей US Open

Американская теннисистка Коко Гауфф в финале US Open обыграла белоруску Арину Соболенко со счетом 2:6, 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 2 час 3 минуты. На счету 19-летней американки 2 эйса, 5 ошибок на второй подаче и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9. У 25-летней белоруски 4 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Для Гауфф это четвертый титул в 2023 году и шестой в карьере. Также американка впервые выиграла турнир «Большого шлема».

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Финал

Коко Гауфф (США, 6) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — 2:6, 6:3, 6:2