Хачанов обыграл Альтмайера в четырех сетах и вышел во второй круг Australian Open

Сегодня, 11:41
Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг Australian Open.
В первом круге россиянин обыграл немца Даниэля Альтмайера в четырех сетах — 5:7, 6:3, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).
Во втором круге Хачанов встретится с американцем Александром Ковачевичем, который победил чилийца Алехандро Табило.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Карен Хачанов (Россия, 15) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 5:7, 6:3, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3)
Александр Ковачевич (США, Q) — Алехандро Табило (Чили) — 6:7 (2:7), 7:6 (9:7), 1:6, 6:1, 6:3