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«Большой шлем»

Сегодня, 11:30

Маррей проиграл Этчеверри в первом круге Australian Open

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Энди Маррей.
Фото Reuters
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Британский теннисист Энди Маррей не смог выйти во второй круг Australian Open.

В первом круге турнира экс-первая ракетка мира уступил аргентинцу Томасу Мартину Этчеверри в трех сетах — 4:6, 2:6, 2:6.

Соперником Этчеверри во втором круге Australian Open станет француз Гаэль Монфис, обыгравший немца Янника Ханфманна.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 30) — Энди Маррей (Великобритания) — 6:4, 6:2, 6:2

Гаэль Монфис (Франция) — Янник Ханфманн (Германия) — 6:4, 6:3, 7:5

Теннис
Australian Open
Энди Маррей
0
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