Халеп не допустили до US Open из-за допингового скандала

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп исключена из списка участников Открытого чемпионата США из-за допингового скандала, сообщает Daily Mail.

В турнире ее заменит 134-я ракетка мира американка Тэйлор Таунсенд.

31-летняя румынка отстранена от соревнований из-за допингового дела, которое рассматривается с октября 2022 года.

29 июля начались слушания по допинговому делу Халеп. В октябре прошлого года румынку временно отстранили от соревнований из-за положительной допинг-пробы, которую она сдала во время US Open. В мае ей предъявили еще одно обвинение в допинге.