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Сегодня, 00:00

ITIA прокомментировало попадание Халеп в заявку Открытого чемпионата США-2023

Ана Горшкова
Корреспондент
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Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) прокомментировало нахождение румынской теннисистки Симоны Халеп в заявочном листе US Open-2023.

31-летняя спортсменка отстранена от соревнований из-за допингового дела, которое рассматривается с октября 2022 года.

«Гарантируем, что по этому вопросу все еще не было принято никаких решений. В заявочном листе на US Open Халеп обозначена как временно отстраненная, и если на момент начала соревнований она все еще будет в этом статусе, ее могут снять с турнира», — приводит слова представителей ITIA издание Antena 3.

29 июля начались слушания по допинговому делу Халеп. В октябре прошлого года румынку временно отстранили от соревнований из-за положительной допинг-пробы, которую она сдала во время US Open. В мае ей предъявили еще одно обвинение в допинге.

Симона Халеп. Бывшая первая ракетка мира погрязла в допинговых обвинениях. Кошмар Симоны Халеп

Теннис
Симона Халеп
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