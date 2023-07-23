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Сегодня, 18:12

Муратоглу считает, что Свентек и Соболенко чувствовал себя некомфортно на траве на Уимблдоне

Алина Савинова
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Бывший тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу поделился мыслями об Уимблдоне-2023. Он не считает, что в женский теннис вернулась непредсказуемость.

«Я не думаю, что мы вернулись к непредсказуемому теннису среди женщин. Мне кажется, что все дело в траве. Это очень своеобразное покрытие. Глядя на игру Иги Свентек, было понятно, что она чувствует себя не очень комфортно на траве. То же самое и с Соболенко. Единственная, кто чувствует себя комфортно на этой поверхности, — это Рыбакина. Я имею в виду, что в последнее время она играет не очень хорошо, поэтому не смогла проявить себя на турнире. Так что да, были неожиданные результаты. Это не касается Онс Жабер, потому что это был ее второй финал здесь. Но победительница, Вондроушова, стала большим сюрпризом», — приводит Sportskeeda слова Муратоглу.

Чемпионкой Уимблдона 2023 года стала 24-летняя Маркета Вондроушова из Чехии. В финале турнира она обыграла тунисскую теннисистку Онс Жабер. Представительница Польши Ига Свентек вылетела с турнира на стадии четвертьфинала, а белоруска Арина Соболенка не смогла одолеть Жабер в полуфинале.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-iga-swiatek-aryna-sabalenka-comfortable-grass-serena-williams-ex-coach-patrick-mouratoglou-women-s-singles-draw-wimbledon?key1=newsnowltennis
Теннис
Уимблдон
Арина Соболенко
Ига Свентек
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