Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 20:09

Каливод заявил, что Медведев и Рублев играли в ужаснейших условиях в четвертьфинале US Open

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Заслуженный тренер России Александр Каливод поделился эмоциями от матча 1/4 финала US Open, где встречались россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев.

«Матч Медведева и Рублева не получился захватывающим. Ребята играли в ужаснейших условиях. В каких-то моментах очень сложно было охарактеризовать действия теннисистов из-за того, что они чаще всего носили спонтанный характер. Кроме того, мы наблюдали медицинские перерывы из-за ужасной жары +35 °С. Такое выдержать практически невозможно даже профессиональным спортсменам. И показать супертеннис со сверхинтересными розыгрышами достаточно сложно. Всего один раз мы смогли увидеть длительный розыгрыш в 34 удара, но в основном это были серии по три и четыре удара. С точки зрения зрелищности их противостояние не выглядело содержательным. Всему виной погодные условия», — приводит слова Каливода RT.

Он также предположил, что Медведев был лучше адаптирован к таким условиям проведения игры и потому оказался сильнее.

В полуфинале US Open Медведев сыграет с Карлосом Алькарасом. Испанец в четвертьфинале обыграл немца Александра Зверева.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1199954-kalivod-medvedev-rublyov
Теннис
US Open
Андрей Рублев
Даниил Медведев
0
Читайте также
Групповой турнир Лиги чемпионов стартует 19 сентября
Родившая в мае лыжница Тереза Йохауг не исключила своего возвращения в спорт
Тренер погибших в ДТП велосипедисток не имел разрешения на тренировку
Власти Волгоградской области сообщили о сбитом беспилотнике
Семилетняя девочка после купания в Сочи впала в кому и умерла
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селиваненко высказался о тяжелых условиях проведения матча Медведева перед встречей с Алькарасом

Каливод считает, что Медведев должен правильно восстановиться к матчу с Алькарасом