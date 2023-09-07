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Сегодня, 17:31

Селиваненко высказался о тяжелых условиях проведения матча Медведева перед встречей с Алькарасом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко ответил на вопрос, сможет ли Даниил Медведев восстановиться к матчу с Карлосом Алькарасом после тяжелых условий в поединке с Рублевым в 1/4 финала US Open.

«На таком уровне фактор продолжительности и сложности предыдущего матча важен, но далеко не является единственным. Все игроки время от времени играют в непростых погодных условиях», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

В полуфинале US Open Медведев сыграет с Карлосом Алькарасом. Испанец в четвертьфинале обыграл немца Александра Зверева.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/11126384-selivanenko-vyskazalsya-o-tyazhelyh-usloviyah-provedeniya-matcha-medvedeva-pered-vstrechej-s-alkarasom.html
Теннис
US Open
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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