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«Большой шлем»

Сегодня, 13:12

Тимофеева сыграет с Возняцки во втором круге Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Датская теннисистка Каролин Возняцки вышла во второй круг Australian Open-2024.

На старте турнира Возняцки играла с полькой Магдой Линетт, которая отказалась от продолжения борьбы при счет 6:2, 2:0 в пользу Возняцки.

Следующей соперницей 252-й ракетки мира станет россиянка Мария Тимофеева.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Каролин Возняцки (Дания, WC) — Магда Линетт (Польша, 20) — 6:2, 2:0 (отказ Линетт)

Теннис
Australian Open
Каролин Возняцки
Мария Тимофеева
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