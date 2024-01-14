Тимофеева в двух сетах обыграла Корне на старте Australian Open

Российская теннисист Мария Тимофеева победила француженку Ализе Корне в первом круге Australian Open-2024. Матч завершился со счетом 6:2, 6:4. Девушки провели на корте 2 часа 3 минуты. Во втором круге 20-летняя Тимофеева сыграет с победительницей матча Магда Линетт (Польша, 20) — Каролин Возняцки (Дания, WC). Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема» Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 58 910 000 долларов Открытые корты, хард Женщины Одиночный разряд Первый круг Мария Тимофеева (Россия, Q) — Ализе Корне (Франция, WC) — 6:2, 6:4