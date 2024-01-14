Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 08:27

Тимофеева в двух сетах обыграла Корне на старте Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Российская теннисист Мария Тимофеева победила француженку Ализе Корне в первом круге Australian Open-2024.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:4. Девушки провели на корте 2 часа 3 минуты.

Во втором круге 20-летняя Тимофеева сыграет с победительницей матча Магда Линетт (Польша, 20) — Каролин Возняцки (Дания, WC).

Центральный корт на&nbsp;Australian Open. Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Мария Тимофеева (Россия, Q) — Ализе Корне (Франция, WC) — 6:2, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/ausopen/2024/11/5/
Теннис
Australian Open
Корне Ализе
Мария Тимофеева
12
Читайте также
Кубок Африки стартует 13 января матчем Кот-д'Ивуар — Гвинея-Бисау
Биография Дианы Дэвис: детство и карьера выступающей за Грузию дочери Тутберидзе
СМИ сообщили о расхождении в формулировках о гарантиях между Зеленским и Сунаком
Акция «Елка желаний» помогла мальчику увидеться со служащим в зоне СВО отцом
На Украине заявили о скорой потере Зеленским легитимности
Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Берреттини снялся с Открытого чемпионата Австралии из-за травмы ноги
Australian Open 2024 — расписание матчей и результаты 14 января: старт Корнеевой и Соболенко
Матч Джоковича, Рублев против Уайлда. Онлайн-трансляция Australian Open 14 января
Australian Open 2024 — расписание матчей и результаты 14 января: старт Рублева и Джоковича
Котов в пяти сетах обыграл Риндеркнеха на старте Australian Open
Джокович — Призмич: время начала и где смотреть матч Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Элина Аванесян одержала победу на старте Australian Open

Саккари во втором круге Australian Open сыграет с Аванесян