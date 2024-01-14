Тимофеева в двух сетах обыграла Корне на старте Australian Open

Сегодня, 08:27
Российская теннисист Мария Тимофеева победила француженку Ализе Корне в первом круге Australian Open-2024.
Матч завершился со счетом 6:2, 6:4. Девушки провели на корте 2 часа 3 минуты.
Во втором круге 20-летняя Тимофеева сыграет с победительницей матча Магда Линетт (Польша, 20) — Каролин Возняцки (Дания, WC).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Мария Тимофеева (Россия, Q) — Ализе Корне (Франция, WC) — 6:2, 6:4