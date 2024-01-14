Элина Аванесян одержала победу на старте Australian Open

Российская теннисист Элина Аванесян обыграла китаянку Бай Чжосюань в первом круге Australian Open-2024.

Матч завершился со счетом 4:6, 7:5, 6:2. Девушки провели на корте 2 часа 27 минут.

71-я ракетка мира Аванесян ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 13. На счету 87-й ракетки мира Чжосюань ни одного эйса и двойной, и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Во втором круге турнира «Большого шлема» 21-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Мария Саккари (Греция, 8) — Нао Хибино (Япония).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Элина Аванесян (Россия) — Бай Чжосюань (Китай) — 4:6, 7:5, 6:2