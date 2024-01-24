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«Большой шлем»

Сегодня, 15:50

Медведев: «Хочу, чтобы Джокович с Синнером провели на корте 7 часов 30 минут»

Виктория Кравченко
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев иронично прокомментировал предстоящий матч полуфинала Australian Open между сербом Новаком Джоковичем и итальянцем Янником Синнером.

«Скажем, я выйду в финал, и если вы меня спросите, с кем я хочу там играть — с Новаком, который здесь никогда не проигрывал и идет на безумную статистику, или с Янником, который не отдает сет, даже уступая 1:5 на тай-брейке, то я не знаю (улыбается). Правда не знаю. Хочу, чтобы они играли семь с половиной часов, чтобы было 30-28 на тай-брейке в пятом сете. И тогда посмотрим, будут ли они уставшими в воскресенье», — сказал россиянин на пресс-конференции.

Ранее Медведев победил поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинале Australian Open. Россиянин в третий раз в карьере вышел в полуфинал турнира. До этого он становился финалистом турнира «Большого шлема» в 2021 году (проиграл Новаку Джоковичу (5:7, 2:6, 2:6) и в 2022-м (проиграл Рафаэлю Надалю 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7).

В этом году его соперником по 1/2 финала станет победитель матча Александр Зверев (Германия) — Карлос Алькарас (Испания).

Даниил Медведев
Новак Джокович
Янник Синнер
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